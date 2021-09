Poreska uprava objavila kalendar za septembar

BEOGRAD – Poreska uprava objavila je danas poreski kalendar za septembar, a prvi koji bi po tom kalendaru trebalo da dostave obaveštenja o zaključenim ugovorima, do 5. septembra, su estradni umetnici i poslodavci koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

Do 10. septembra, društva za osiguranje dužna su do podnesu poreske prijave i plate porez na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec, a do istog tog datuma obavezu podnošenja prijave i plaćanja PDV-a ima i poreski dužnih iz člana 10. Zakona o PDV.

Dodaje se da je poreski dužnik koji nije obveznik PDV dužan da za promet dobara i usluga obračuna i plati PDV i podnese poresku prijavu za poreski period, odnosno mesec u kojem je nastala poreska obaveza.

Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec je do 15. septembra.

Preduzetnik koji porez plaća na paušalno utvrđen prihod akontaciju poreza plaća takođe do 15. septembra.

Do tog datuma vrši se i plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje do 15. septembra važi i za osnivače, odnosno članove privrednog društva.

Do tog datuma podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV-a za prethodni mesec imaju i poreski obveznici koji su se evidentirali za PDV.

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec takođe se obavlja do 15. septembra.

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati najkasnije 15. dana u mesecu za iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec takođe se obavlja do 15. septembra, a do tada se obavlja i podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju.

Do 30. septembra vrši se plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu, kao i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za avgust 2021. godine.

Poslodavac je dužan da doprinose obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove.

Ukoliko ne isplati zaradu do poslednjeg dana u ovom mesecu za prethodni mesec, poslodavac je dužan da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa.

U suprotnom, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po službenoj dužnosti, a na osnovu raspoloživih podataka, obračunava doprinose u ime i za račun poslodavca.

(Tanjug)

