Poskupljenje je 8,3 posto, struja preko TA peći povoljna

BEOGRAD – Poskupljenje struje je sa akcizama i porezom 8,3 posto, a grejanje na TA peći i dalje će biti među najpovoljnim ove zime, rekao je danas Tanjugu stručnjak Dejlot Srbija i jedan od bivših direktora u EPS-u, Željko Marković.

„Poskupljenje od 6,5 posto je bez akciza i PDV-a, kada dodamo akcize od 7,5 posto i PDV od 20 posto, onda je to u proseku poskupljenje od 8,3 posto na račun građana“, rekao je Marković.

Objasnio je da u računima nije samo cena električne energije u kilovat satu, nego i usluge prenosa i distribucije i druge takse koje se plaćaju distributivnom sistemu, kao i takse i poreze državi.

„Do sada je EPS prodavao električnu energiju u proseku po 29,2 evra po megavat satu, ili 2,92 evrocenta po kilovatu, a novo poskupljenje će omogućiti EPS-u da zarađuje negde 3,3 evrocenta po kilovatu, odnosno 33 evra po megavatu. Trenutno su cene struje na berzi i preko 500 evra po megavat satu i jasno je da postoji i značajan disparitet“, rekao je on.

Marković ocenjuje da ovo povećanje cene električne energije neće biti dovoljno, ali je dobrodošlo EPS-u.

„Neće biti dovoljno da ‘zapuši sve rupe’ u EPS, i reši sve probleme koje je imala zbog uvoza električne energije u prethodnom periodu, a imaće ih i zbog uvoza u zimskoj sezoni“, kazao je on.

Marković je rekao da je i dalje cena struje u Srbiji niža u odnosu na cene u okruženju i regionu, a naročito u Evropi.

„Razumem da je svima mnogo bilo kakvo povećanje cene, ali moramo da imamo na umu da povećanjem cena obezbeđujemo stabilniji rad našeg elektroenergetskog sistema, a to znači predupređujemo nestašice električne energije u toku zimske sezone, koje se očekuju na nivou Evrope zbog problema sa prirodnim gasom“, rekao je on.

Na pitanje o restrikcijama, Marković kaže da prema planovima EPS ne bi trebalo da bude redukcije u snabdevanju.

Objašnjava da postoje planske redukcije, kao i havarijske, ako dođe do većih lomova i kvarova u sistemu koje se ne mogu planirati.

„Gledajući planove EPS-a za zimsku sezonu, ne bi trebalo da dođe do redukcije. Uvek postoji ograda, zbog divljanja cena gasa i problema tu u snabdevanju može doći do jedne preorijentacije potrošnje sa gasa na električnu energiju, pa onda može da se poveća potražnja za strujom, a planovi se radi po potražnji zabeleženoj prošle godine“, objasnio je on.

Marković očekuje da će uskoro doći i do poskupljenja električne energije za privredu.

„Što se tiče privrede tržište je otvoreno, nema najave poskupljenja, i cena se ugovara između privrednog subjekta i snabdevača. U Srbiji drugi snabdevači nisu zainteresovani za snabdevanje, jer je cena EPS ograničena ne formalno nego preporukom Vlade Srbije na 75 evra po megavat satu, što EPS primenjuje“, kaže Marković.

Naglašava da je ta preporuka ograničena na jul i avgust.

„Već od septembra očekujemo da će doći i tu do promene cena. Koliko će biti taj rast, EPS-u možda treba i 110 do 120 evra po megavatu, da li će Vlada Srbije toliko preporučiti, ja lično ne očekujem. Očekujem da će to biti nešto niže, između 90 i 100 evra“, rekao je on

Kada su građani u pitanju, Marković smatra da je najvažnije pokriti energetske ugrožene kupce.

„Pod zaštitom su duže godine, a trenutno je to oko 80.000 građana pa to treba proširiti. Procene su da je mnogo više energetski ugroženih kupaca i da se kreće i do 300.000 i 400.000 građana“, rekao je on.

Podsetio je da je su Vlada Srbije i Ministarstvo najavili pomoć takvim kupcima.

„Sa druge strane, onda bi i EPS bio relaksiraniji da eventualno još malo koriguje cenu struje za domaćinstva kako bi se izborila sa energetskom krizom“, smatra Marković.

On ocenjuje da struja i sa poskupljenjem, ako se koriste TA peći, ostaje najpovoljnija opcija za grejanje.

„Videćemo i konačni paritet cena ogreva, pelet je jako poskupeo, poskupelo je ogrevno drvo, i ugalj. Suština je da se dispariteti u cenama postave tako da ne izazivamo potražnju za drugim energentom, jer je trenutno jeftiniji pa onda pravimo nestašicu tog energenta. I daljinsko grejanje je i dalje povoljno i sa gasom koji je poskupeo za devet posto“, rekao je Marković.

(Tanjug)

