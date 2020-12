Poslednji let Montenegro Erlajnsa, iz Tivta za Podgoricu

PODGORICA – Iako su mediji izvestili o poslednjem komercijalnom letu crnogorske nacionalne aviokompanije Montenegro erlajns (MA), koji je obavljen sinoć na liniji Beograd-Podgorica, MA je nakon 26 godina postojanja svoj poslednji let zapravo obavio danas.

Naime, oko 11.20 sa tivatskog aerodroma poslednji put je uzleteo najmlađi od tri MA embreara E-195, vazduhoplov sa registracijom 4O-AOC.

Popularni „Čarli“ kako su ga zvali u MA, bio je stacioniran u Tivtu odakle je svakodnevno proteklih meseci od pocetka zimske IATA sezone, leteo za Beograd, prenose Vijesti.

Danas je poleteo za Podgoricu gde će biti prizemljen sa ostatkom flote crnogorske nacionalne aviokompanije u kojoj je danas i zvanično, pokrenut stečaj.

Let koji je trajao manje od 15 minuta od Tivta do Podgorice bio je zaista poslednji koji je obavio jedan vazduholov u bojama MA, a on za tu priliku čak nije ni nosio uobičajeni pozivni znak dosadašnje crnogorske nacionalne kompanije YM sa brojem leta, već posebnu oznaku „MGX TNX“ kako je to bilo ispisano na sajtu za praćenje aviosaobraćaja www.flightradar24.com.

Naime, MGX je skraćenica po kojoj je MA bio zaveden u Međunarodnoj organizaciji avioprevoznika IATA, a TNX je skraćenica za reč „hvala“ na engleskom jeziku.

Avion je ispracen uz tzv. „vodeni luk“ sa vatrogasnih vozila Aerodroma Tivat.

Crnogorska nacionalna avio-kompanija je poslovala 26 godina, od kojih je saobraćala preko 23 godine.

Iz crnogorske Vlade je u četvrtak objavljeno da zbog evropskih pravila i domaćih zakona o državnoj pomoći, više nijedan evro ne mogu da uplate kompaniji, a jedan od modela kroz koji će se gasiti je neminovni stečaj, koji može da zatraži bilo ko od više desetina poverilaca.

(Tanjug)

