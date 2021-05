Poslovni forum privrednika Udmurtije i Srbije

BEOGRAD – Poslovni forum i neposredni sastanci privrednika iz Republike Udmurtije u Ruskoj federaciji i Srbije održan je danas u privrednoj komori Srbije, a državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Senad Mahmutović podsetio je da je Ruska federacija značajan spoljnotrgovinski, ekonomski i politički partner Srbije.

Dodao je da će ubuduće i saradnji na nižim nivoima sa određenim oblastima, regijama i republikama biti posvećena veća pažnja i Komofre i resornih ministarstava.

Zamenik predsedavajućeg Vlade Udmurtije Mihail Homič kaže da su mu privrednici u njegovoj zemlji rekli da im je Srbija najzanimljivije tržište.

„Sa nama je stiglo osam kompanija, od IT kompanija do građevinskih preduzeća. Naš zadatak je da povežemo preduzetnike i da ih ne ometamo u radu. Rezultati se uvek mere u brojkama, a to se uvek čini nekoliko meseci kasnije“, rekao je Homič.

Direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju PKS Mihailo Vesović je naglasio da je ova poseta važna, jer jereč o osam jakih kompanija iz Udmurtije.

Direktor kompanije „Galerija doo“ Miloš Vučićević je rekao da očekuje da neka kompanija iz Udmurtske republike deo svoje proizvodnje prenese u našu zemlju, a komercijalni direktor IZTT Aleksandar Danilčenko je naveo da se nada da će proizvode njegove kompanije rado prihvatiti u Srbiji i da će biti zastupljeni u svim prodavnicama.

Generalna direktorka kompanije „Vortex“ Marina Teleusova je rekla da Srbiji veruje da bi u Srbiji mogli da organizuju proizvodnju, što bi im, kaže, omogućilo izlazak na evropsko tržište.

„S obzirom na to da je ovo stočarski kraj, imamo dobra rešenja u pogledu zaštite životinja od strašnih bolesti kao što su afrička kuga, antraks, tuberkuloza, smrtnost teladi. Nadam se da ćemo u Srbiji pronaći partnere“, navela je Teleusova.

Prema podacima Privredne komore Srbije u prva tri meseca 2021. u odnosu na isti period prethodne godine izvoz iz Srbije u Rusiju povećan je za 6,09 odsto i prenašio je 261 milion dolara.

Uvoz je smanjen za 62 odsto na 301,4 miliona američkih dolara.

Pokrivenost uvoza izvozom za prva tri meseca je 86,7 posto.

(Tanjug)

