Postepeno se vraća struja u Crnoj Gori, ministar kaže da je kvar zbog visokih temperatura

Gotovo celo područje Crne Gore bilo je bez struje 40 minuta, a potom je počelo postepeno uključivanje elektro-mreže, tako da su pojedini gradovi ponovo uredno snabdeveni dok.

Ministar energetike i rudarstva Saša Mujović rekao je da je potrošnja struje naglo porasla usled visoke temperature i da je kvar regionalnog karaktera.

Mujović je medijima rekao da se i dalje ne zna gde je konkretno nastao kvar jer su se svi operatori Crnogorskog elektro-prenosnog sistema (CGES) posvetili tome da se restauracija sistema uradi.

„Kvar se desio kao posledica velikog opterećenja, naglog porasta potrošnje struje usled visoke temperature i samih visokih temperatura. Čim imamo visoku temperaturu odmah se dešava da je vazdušno hlađenje vazduhnih vodova slabo i onda visoko opterećenje i visoke temperature učine da vod padne i raspadne se“, objasnio je Mujović.

Dodao je da je elektroenergetski sistem povratio prilike i da bi ubrzo sve trebalo da se vrati u normalu.

„Električna energija dospeva do CEDIS-a i on ima posla na priključenju gradova. To može da potraje jer mora grad po grad da pušta, ne može odjednom. Loša okolnost je što su u momentu kada se desio kvar svi potrošači ostali uključeni. Nadamo se da u momentu uključenja neće biti veliko opterećenje i da neće izazvati nove ispade“, rekao je Mujović.

Iz Crnogorskog elektro-prenosnog sistema je saopšteno da je do ispada i beznaponskih stanja većih razmera došlo i u zemljama iz okruženja – Albaniji, Bosni i Hercegovini i značajnom delu Hrvatske.

Iz CGES-a su naveli da uzrok još nije poznat.

„CGES u saradnji sa kolegama iz okruženja radi na rješavanju problema i obezbeđenju napajanja električnom energijom svih potrošača u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Veći deo Podgorice nije imao ni vode, a bile su otežane i telekomunikacije kod određenih operatera.

(Beta)

