Postignut dogovor sa malinarima, odustali od štrajka glađu

BEOGRAD – Malinari su odustali od štrajka glađu, koji je bio najavljen za danas u podne, nakon sastanka na kome je dogovreno da će početkom naredne sedmice biti podignute cene za najmanje 10 do 15 dinara za sve sorte, tako da će za najjeftiniju Wilamet iznositi 160 dinara po kilogramu, rečeno je Tanjugu u Asocijaciji malinara Srbije.

Ministrastvo poljoprivrede je stalo iza poljoprivednog proizvođača, rekao je predsednik Asocijacije Dobrivoje Radović.

„Odustali smo od štrajka, imali smo cene od 145 dinara na hladnjači i od 140 dinara na terenu i zakazali smo bili štrajk glađu. Ministarstvo poljoprivrede je bilo medijator i organizator sastanak u Požegi sa najvećim kupcem maline – ‘Stanić doo'“, rekao je Radović.

Kaže da su malinari očekivali predstavnike Ministarstva trgovine, ali da se oni nisu pojavili na sastanku.

Sastanak je, kako je naveo, trajao sinoć od 21.15 do 02.30 posle ponoći, a malinari su imali tri zahteva koja će biti ispunjena: da ne dođe do selekcije po cenama niti po datumima, tako da će malina biti plaćena od početka do kraja po kranjoj ceni, zatim da nema klasiranja na nivou celog otkupa pošto su to obavljali nestručni ljudi, kao i da se poveća cena maline.

Radović je objasnio da je predstavnik „Stanić doo“ rekao da ne može odmah da podigne cenu, ali je najavio da će konačne cene biti poznate naredne nedelje, kao i da će minimalno cena biti povećana za 10 do 15 dinara.

„Stanić doo“ je saopštio da ima razumevanje zbog čestih padavina, tako da su hladnjače tog preduzeća sav dosadašnji rod primile kao prvu klasu maline, kažu u Asocijaciji.

„To će biti minimalne cene sa trendom rasta, u skladu sa potražnjom i ponudom“, dodao je Radović.

Dodaje da Asocijacija ne odustaje od akontne (početne) cene od 1,45 evra po kilogramu.

Postojeće akontne cene maline su: Wilamet 145 dinara, Feertodi – 155 doinara i Micker – 165 dinara.

(Tanjug)