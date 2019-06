Potpisan Protokol o saradnji Zadružnog saveza Vojvodine i Vojvodjanske banke

Zadružni savez Vojvodine i Vojvodjanska banka, članica OTP grupe, potpisali su danas u Novom Sadu protokol o saradnji koji će omogućiti dalji razvoj i rast biti poljoprivrednih zadruga.

Predsednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov, rekao je tom prilikom da je namera da se kroz tu poslovnu saradnju na najbolji mogući način pruži podrška zadrugarima i poljoprivrednim proizvodjačima – zadrugarima.

Jovanov je rekao da su se nekada zadruge borile za opstanak, a danas je u većini rešen zaostali problem imovine, te se one sada razvijaju što zahteva investicije.

„Zemljoradničkim zadrugama i poljoprivrednicima su potrebni krediti za nove investicije. Naše mišljenje je da je za povoljne kredite potreban i pouzdan partner u bankarskom sektoru, a očekujemo da će upravo Vojvodjanska banka sa svojom ponudom odgovoriti na sve veće investicione zahteve u poljoprivredi“, rekao je on.

„Da bi se naše članice izborile sa sve jačom i žešćom konkurencijom, one moraju da prate trendove i da idu u nove investicije. Pošto do juče nisu mogli svojom imovinom da garantuju za kredite, danas je ta slika drugačija, i imamo maksimalno pozitivnu atmosferu, jer je iza zadružnog sektora stala država i poslednje dve do tri godine zemljoradničke zadruge imaju nedvosmislenu podršku države“, rekao je Jovanov.

Član Izvršnog odbora Vojvodjanske banke i direktor njenog Sektora za poslove s privredom, Marko Rakić, rekao je da saradnja s poljoprivrednim sektorom predstavlja strateško opredeljenje Vojvodjanske banke za šta je prvi korak potpisivanje protokola.

„U okviru Vojvodjanske banke smo osnovali sektor za rad s poljoprivrednim segmentom i uloga tog sektora je da na pravi način opsluži sektor poljoprivrede“, rekao je Rakić.

On je ocenio da prvi put zadružni sektor ovim protokolom dobija „sistemsku podršku“ Vojvodjanske banke, što znači da će se banka prema njemu odnositi „shodno njihovim potrebama“ i uskladjivati svoje usluge sa zahtevima i potrebama tog sektora.

Dodao je da je primećen porast saradnje sa poljoprivrednim sektorom.

U Zadružnom savezu Vojvodine je danas najavljeno da će ove godine Žetveni dani biti u Čurugu, kod Žablja, u Bačkoj, najverovatnije od 1. do 4. jula.

