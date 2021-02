Potpisan ugovor sa dobitnicom stana u nagradnoj igri

BEOGRAD – Ministar finansija Srbije i direktor Republičke direkcije za imovinu Jovan Vorkapić potpisali su danas ugovor sa Jelenom Obradović, dobitnicom dvosobnog stana u naselju Zemunske kapije u nagradnoj igri „Uzmi račun i pobedi“.

Čestitajući Jeleni i njenom suprugu Milanu, koji je takođe prisustvovao potpisivanju ugovora, Mali je istakao da je veoma zadovoljan odzivom građana i velikim učešćem u nagradnoj igri.

Naveo je da je u krugu kada je Jelena dobila stan kao glavnu nagradu, stiglo 8,6 miliona koverata a da je za sledeće izvlačenje, do juče stiglo devet miliona koverata.

Istakao je da i to pokazuje da su građani svesni da ako ne uzmu fiskalni račun, oštećuju i sebe i državu.

„Kao vlada ćemo sledeće nedelje izaći s novim predlogom mera ekonomske pomoći građanima Srbije i privredi. Taj novac odnekud treba da se isplaćuje i što se više i jače borimo protiv sive ekonomije, to smo bolji u tome da povećavamo plate i penzije i podržavamo sve kojima je pomoć najpotrebnija“, istakao je Mali.

Naglasio je da su ovom nagradom urađene dve odlične stvari. S jedne je strane podržana borba protiv sive ekonomije i naplata poreza, a s druge, jednoj porodici, kojoj je stan u kome sada žive tesan, pomognuto je da se preseli u veći stan.

Ministar Mali je pozvao građane da i dalje učestvuju u nagradnoj igri i da fiskalne račune uzimaju i kada se nagradna igra završi.

Dobitnica stana Jelena Obradović, profesorka biologije iz Beograda, zahvalila je, kako je rekla, na divnom poklonu i Vladi Srbije i košarkaškoj trenerki Marini Maljković, koja je među 8,6 miliona koverata izvukla baš njen.

„Stvarno smo presreći. Neverovatno je da nam se ovako nešto dogodilo i da ulazimo u novi stan“, rekla je ona i dodala da će i dalje nastaviti da igraju nagradnu igru.

Obraćajući se novinarima, istakla je da je s porodicom već obišla stan u Zemunskim kapijama, da im se kraj sviđa i da će se tamo preseliti sa Zvezdare, gde sada žive.

Navela je i da je stan u kome ona i Milan sada žive sa kćerkama Tarom i Dunjom, postao tesan, pa im je novi stan dobrodošao.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.