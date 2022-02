Potraznja za IT kandidatima porasla za dve trecine

BEOGRAD – U 2021. godini u Srbiji je došlo do porasta potražnje od 65 procenata za kandidatima u IT sektoru u odnosu na prethodnu godinu, saopštio je danas sajt HelloWorld.rs.

Na tom sajtu prošle godine bilo je na raspolaganju 11,5 hiljada pozicija IT stručnjacima dok je 2020. godine bilo nešto manje od 7.000 raspisanih oglasa.

„Uprkos tom trendu i dalje postoji deficit IT kandidata na domaćem tržištu rada“, ocenio je taj sajt.

Prošle godine najviše su bili traženi IT-jevci sa poznavanjem programskih jezika JavaScript i povezani frameworkovi (React, Node, Angular), SQL, Java, Python, C#, .NET, PHP i povezani frameworkovi (Symfony, Laravel), i C++.

Najčešće tražene pozicije u IT sektoru bile su JavaScript Developer, Java Developer, IT Help Desk / Support, .NET Developer, System Administrator / Engineer i Frontend developer i PHP Developer.

Dve trećine oglasa bilo je namenjeno mediorima, odnosno kandidatima koji imaju od dve do pet godina radnog iskustva i poznaju određene tehnologije.

Tek svaki deseti oglas bio je namenjen juniorima, a preko četvrtine oglasa traženi su seniori.

IT-jevci najčešće posao traže na sajtovima za zapošljavanje, LinkedIN-u i sajtovima kompanija, a zatim preko preporuka prijatelja, kao i posredstvom društvenih mreža.

Istraživanje „Puls Srpske IT zajednice“ koje je sproveo sajt HelloWorld.rs pokazalo je da od beneficija kod poslodavca IT-jevcima najbitnije fleksibilno radno vreme.

Slede rad od kuće i mogućnost konstantnog usavršavanja kroz edukacije i obuke.

Na top listi beneficija zatim su privatno zdravstveno osiguranje, te nagrade i bonusi.

(Tanjug)

