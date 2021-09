Povećana tražnja povrća za zimnicu

BEOGRAD – Na Veletržnici Beograd i dalje je najtraženiji luk, a slede šargarepa, paprika, paradajz, tikvica i plavi patlidžan.

Veletržnica saopštava da je dupliran promet bundeve, dok je potražnja za tikvicama povećana za 50 procenata, a paradajza za 20 odsto.

Od voća najveći obim trgovanja ima jabuka, zatim slede grožđe i šljive.

Veletržnica navodi da je u ponudu stigla limeta, i da u ovom periodu počinje sve veći promet vinskog grožđa.

U odnosu na prethodnu nedelju snižene su cene karfiola, plavog patlidžana i kornišona, piše u saopštenju.

Precizira se da kilogram karfiola košta od 100 do 120 dinara, plavi patlidžan je od 40 do 60 dinara, a cena kornišona je od 80 do 120 dinara za kilogram.

(Tanjug)

