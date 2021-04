Pozov za javnu raspravu o razvoju informacionog društva

BEOGRAD – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Predlogu strategije razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti u Srbiji za period od 2021. do 2026.

Poziv za javnu raspravu objavljen je i za Akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti u Srbiji za period od 2021. do 2023. godine.

Javna rasprava će, kako je objavljeno na sajtu Ministarstva, trajati do 19. maja, a inicijative, predlozi, sugestije i komentari dostavljaju se Ministarstvu elektronskom poštom ili pisanim putem.

U toku javne rasprave biće organizovan okrugli sto putem video konferencijske veze 11. maja u Beogradu.

(Tanjug)

