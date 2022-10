Praksa za studente ETF-a u Centru za IT kompetencije

BEOGRAD – Studenti Elektrotehničkog fakuleta u Beogradu će od sada moći da provere, primene i steknu nova znanja kroz praksu u novoosnovanom Centru za IT kompetencije u Kancelariji za Informacione tehnologije i Elektronsku upravu.

To je najavljeno danas prilikom posete direktora Kancelarije za IT i eUpravu Mihaila Jovanovića tom fakultetu.

Jovanović se danas sastao sa dekanom ETF-a u Beogradu Dejanom Gvozdićem, a razgovarali su o budućoj saradnji.

Dekan Elektrotehničkog fakulteta Dejan Gvozdić je za Tanjug rekao da je saradnja sa Kancelarijom za IT i eUpravu počela 2018. godine, a fokus je u tom periodu uglavnom bio na konsultantskim poslovima u oblasti razvoja infrastrukture, sajber bezbednosti, i softverskih alata.

„Prakse koje će omogućiti Kancelarija pružaju mogućnost da se naši studenti susretnu sa novom tehnologijom u oblasti informacionih tehnologija, i da praktično steknu iskustva iz oblasti rada Data centara i veštacke inteligencije. To je korisno i za studente i za sam fakultet, i nadam se da ćemo ovu saradnju uspeti i da oživimo i dovedemo na nivo gde će i jedna i druga institucija imati uspeha“, rekao je Gvozdić.

Jovanović je istakao da je saradnja države, Vlade Srbije i Kancelarije sa ETF-om značajna jer je reč o vodećem tehničkom fakultetu koji je poznat na svim meridijanima.

On je dodao da saradnja treba da bude „dvosmerna“, i da studentima bude omogućeno da steknu najbolja praktična znanja.

„Centar za IT kompetencije je mesto gde će studenti imati kontakt sa vodećim svetskim tehnologijama i sa najvećim IT kompanijama, gde mogu da se uključe u najsloženije IT projekte koje vodi Kancelarija“, rekao je Jovanović za Tanjug.

Sa druge strane, dodaje, Kancelarija želi da dodatno angažuje ETF.

„Želimo da angazujemo ETF za dalji razvoj elektronske uprave, dalji razvoj elektronskih usluga i naše velike infrastrukture. U ovom trenutku smo na tom nivou razvoja da smo postali veći i kompleksniji od telekomunikacionih provajdera koji se nalaze u Srbiji“, ističe Jovanović.

On je istakao da je komparativna prednost Centra u odnosu na svetske i domaće IT kompanije za koje mladi često izražavaju interesovanje, ta što kako je rekao, iza Kancelarije i Centra stoji Vlada Srbije, i rade najsloženije i najlepše projekte u okruženju.

Jovanović je zaključio da na ovaj način studenti mogu da usavrše svoje talente, i da ostanu u Srbiji i doprinesu razvoju našeg IT sektora i društva.

Novoosnovani Centar za IT kompetencije u Kancelariji za IT i eUpravu, počeo je sa radom ovog meseca, a cilj je da talentovani studenti svih tehničkih fakulteta u Srbiji pohađaju stručnu praksu, kroz koju mogu da primene i provere postojeća znanja, a steknu praktična znanja radeći na najmodernijim softverima velikih svetskih kompanija sa kojima Kancelarija ima saradnju, kao i na IT projektima.

(Tanjug)

