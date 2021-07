Pravimo koridor energetske efikasnosti i smanjujemo potrosnj

KRAGUJEVAC – Potpredsednica vlade i ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas u Kragujevcu tokom obilaska radova na unapređenju energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Radoje Domanović“, za šta je sredstva izdvojilo to ministarstvo, da podizanje energetske efikasnosti nije važno samo zbog smanjenja računa za toplotnu i električnu energiju, već da je to pitanje razvoja i boljeg životnog standarda građana.

„Ovaj projekat zajedno finasiraju Ministarstvo rudarstva i energetike i grad Kragujevac i sve će biti spremno do početka nove školske godine. Ono što je veoma važno je da mnogo više razmišljamo o zaštiti životne sredine u svakom projektu i procesu koji radimo“, rekla je Mihajlovićeva.

Tu će, dodala je ministarka, deca naučiti da će zamenom stolarije u tom prostoru biti mnogo manje emisije ugljendioksida.

„Oko 120 tona godišnje će se smanjiti emisija ugljendioksida samo od ovog projekta kojim smo povećali energetsku efikasnost. Ali, isto tako škola i budžet grada će u tom smislu biti bogatiji zato što će mnogo manje novca izdvajati za plaćanje računa i za električnu i toplotnu energiju“, navela je ona.

Ministarka rudarstva i energetike je ovom prilikom istakla da država ulazi u energetsku tranziciju o čemu se mnogo govori.

Ona je rekla da Srbija vodi računa o korišćenju resursa u procesu energetske tranzicije.

Moramo da vodimo računa o energetskoj bezbednosti, a to pored izgradnje elektroenergetskih koridora i regionalnog povezivanja, podrazumeva još jedan koridor – koridor podizanja energetske efikasnosti, poručila je Mihajlovićeva.

„Odredili smo nacionalni cilj da u naredne četiri godine potrošnja topolotne i električne energije bude niža za najmanje 30 odsto. Da bismo to postigli, svi zajedno, od domaćinstava do države, moramo da ulažemo u podizanje energetske efikasnosti. U narednim godinama biće izdvojeno minimum 100 do 150 miliona evra godišnje za tu namenu“, navela je ministarka Mihajlović.

Kaže da će projekat podizanja energetske efikasnosti trajati narednih nekoliko godina.

„Ovo je za nas jako važno. To znači da mi gradimo koridor energetske efikasnosti , da kao što smo gradili puteve, kao što gradimo mrežu, tako gradimo i jedan bolji i kvalitetniji život za sve. Srbija je nezaobilazna ruta u transportu a verujem da će tako biti i u energetici“, zaključila je potredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetike.

Načelnica Šumadijskog okruga Biljana Ilić Stošić rekla je da vrlo važna energetska sanacija škola, kao i da je osnovna škola „Radoje Domanović“ jedna od najstarijih u ovom okrugu.

„Realizacijom ovog, ali i dosadašnjih projekata u saradnji sa resornim ministarstvom, smanjeni su računi za oko 40 odsto. Mi ovde govorimo o novčanim benefitima koji se odmah osete, međutim ono što je neprocenjivo u ovoj energetskoj tranziciji u kojoj se nalazi naša država, jeste ako potrošimo manje energije više ćemo zaštititi vazduh i životnu sredinu. Takođe, zamenom kotlova na ugalj, onima koji koriste gas je posao veka za grad i okrug. Kada se nalazimo u kriznim vremenima, a imamo ovakve projekte, to dokazuje da smo na dobrom putu“, rekla je ona.

Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić zahvalio je na pomoći koju Ministarstvo rudarstva i energetike pruža u realizaciji ovog i drugih važnih projekata.

„Konačno smo u poziciji da rešavamo probleme kojima se bave i razvijene zemlje Evrope. Nismo više država koja se bavi samo egzistencijalnim problemima. Vodimo računa o komforu učenika i zaposlenih u školama kao i o uštedi i zaštiti životne sredine. Ova vlada je pokazala da idemo u korak sa svetom“, zaključio je gradonačelnik Kragujevca.

Direktor osnovne škole „Radoje Domanović“ u Kragujevcu rekao je da se radovi sprovode bez problema i bez prekidanja nastave, kao i da će biti završeni do početka nove školske godine uz znatno poboljšanje uslova za rad i dalje napredovanje učenika.

(Tanjug)

