Pred Davos: Klima direktorima nije ni medju deset glavnih problema

Klimatska pitanja trebalo bi da budu jedna od glavnih tema na Svetskom ekonomskom forumu koji večeras počinje u švajcarskom skijalištu Davos, ali anketa medju izvršnim direktorima svetskih kompanija, objavljena u ponedeljak, pokazuje da ta tema nije ni medju prvih deset opasnosti koje vide za rast poslovanja.

U godišnjem izveštaju uoči skupa u Davosu, grupa za finansijske usluge PvC rekla je da su klimatske promene i pitanja zaštite životne sredine direktori svrstali tek na 11. mesto najvećih pretnji perspektivi rasta svojih kompanija.

Iako je to jedno mesto više nego u iz istom istraživanju pre godinu dana, pitanja povezana s klimom zaostaju za drugim problemima kao što je prekomerna regulacija, koja je zabrinutoist „broj 1“.

Ostale zabrinutosti medju prvih 10 obuhvataju trgovinske sukobe država, nedostatak veština među radnicima i populizam u politici.

Po istraživanju, 24 odsto generalnih direktora je „izuzetno zabrinuto“ zbog pitanja koja se tiču klime, ali ih je 38 odsto zabrinuto zbog „prevelike regulative“.

Dok se okupljaju pred Svetski ekonomski forum, generalni direktori i političari poput američkog predsednika Donalda Trampa trebalo bi da se suoče sa sve većim pritiskom ekoloških grupa i aktivista poput švedske tinejdžerke Grete Tunberg koji zahtevaju odgovor na „klimatsku vanrednu situaciju“. Prošle nedelje je otkriveno da je poslednja decenija bila najtoplija ikada zabeležena na Zemlji.

Anketa je otkrila da se broj izvršnih direktora koji pesimistično gledaju na ekonomske izglede, gotovo udvostručio tokom prošle godine, a 53 odsto predviđa pad stope rasta u ovoj godini, dok je takvih 2019. bilo 29 odsto.

To je najviši nivo pesimizma koji je zabeležio PvC od kada je počeo da istražuje to pitanje 2012. godine i to ilustruje kako trgovinski sukob SAD i Kine otežava svetsku ekonomiju.

PvC kaže da je pesimizam svuda rasprostranjen, ali naročito u Severnoj Americi, Zapadnoj Evropi i na Bliskom istoku.

„S obzirom na dugotrajnu nesigurnost u vezi s trgovinskim tenzijama, geopolitičkim pitanjima i nedostatkom dogovora o tome kako da se izborimo s klimatskim promenama, pad poverenja u ekonomski rast nije iznenađujuć – iako razmere promene raspoloženja jesu“, rekao je Bob Moric, predsedavajući PvC.

„Ti izazovi nisu novi za globalnu ekonomiju. Međutim, obim i brzina kojom neki od njih eskaliraju jesu novi. Ključno pitanje za lidere koji se okupljaju u Davosu je: Kako ćemo se udružiti da ih rešimo?“, izjavio je Moric.

PvC je obavio 1.581 razgovor, uglavnom onlajn, s generalnim direktorima u 83 zemlje, od septembra do oktobra 2019. godine. On uzorak strukturira po nacionalnom BDP-u kako bi se postiglo da su zastupljeni stavovi generalnih direktora u svim glavnim regionima sveta.

(Beta)