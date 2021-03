Pred setvu kukuruza država ukinula subvenciju na gorivo, skuplje seme, djubrivo, nafta

Setva kukuruza u Srbiji trebalo bi da počne za dvadesetak dana, ali nedostaje seme za tu kulturu, a Ministarstvo poljoprivrede je ukinulo subvenciju za gorivo od 1.200 dinara po hektaru, rekao je danas predsednik Skupštine Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije Ivan Vučković.

On je za Betu rekao da zbog, posle nekoliko godina, značajnijeg poskupljenja kukuruza i pšenice na oko 23-24 dinara po kilogramu, proizvodjači i trgovci semena i djubriva žele da „otmu“ deo tog kolača, pa su enormno podigli cene jer je seme skuplje 10 do 15 odsto, a mineralno djubrivo i do 30 odsto.

„Sejem 50 hektara kukuruzom i 900 kilograma semena sam naručio krajem 2020. godine, ali mi prodavac kaže svaki dan da samo što nije stiglo jer se šleper sa tom robom dva meseca carini na granici“, rekao je Ivan Vučković iz sela Lučica kod Požarevca.

Dodao je da trgovci kažu da je zbog suše podbacila proizvodnja semenskog kukuruza i da ga, najverovatnije zbog toga nema dovoljno.

Vučković je rekao da nema nikakvog razloga da mineralno djubrivo uopšte poskupi, posebno ne toliko mnogo, kao da je poskupela i nafta sa oko 120 dinara po litru na oko 150 dinara.

On je rekao da „najbolje žive dileri razne robe, a da na poljoprivrednike koji proizvode hranu niko ne misli“.

Na sve te nedaće, kako je rekao, i Ministarstvo poljoprivrede ukinulo je subvenciju na gorivo od 1.200 dinara po hektaru uz obrazloženje da je gorivo jeftinije nego 2019. godine kada nije bilo pandemije i kada je bilo skuplje, oko 170 dinara.

„Nekada smo dobijali subvencije od 12.000 dinara po hektaru, za površine do 100 hektara, od pre nekoliko godina po 5.200 za površine do 20 hektara, a sada 4.000 dinara“, rekao je Vučković.

Predsednik Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije Jovica Jakšić rekao je da još nije dobio naručenu količinu semenskog kukuruza i da mu se čini da se nestašica i veštački nadogradjuje da bi se još podigle cene.

„Svi hoće da zarade preko naših ledja, ne daju nam da dišemo“, rekao je Jakšić.

Stručnjak za poljoprivredu Miroslav Malešević rekao je nedavno da bi nadležne institucije trebalo da pojačaju kontrolu kvaliteta uvezenog semenskog kukuruza jer postoji mogućnost da se ponudi nekvalitetno seme.

(Beta)

