Predsednik Upravnog odbora „Klaster nekretine“: Trend rasta cena će se zadržati

Cene nekretnina u Srbiji u poslednjih godinu dana su dosta porasle, pa cena kvadrata na periferiji Beograda sada dostiže i do 1.300 evra, dok cene novogradnje u centru grada idu do 3.500 evra po kvadratu, rekao je danas za Tanjug predsednik Upravnog odbora „Klaster nekretine“ Nenad Đorđević.

On je smatra da je takav rast cena drastičan ako se uporedi sa periodom od pre pet do šest godina kada je kvadrat stanova na periferiji prestonice koštao do 800 evra.

(Tanjug)

