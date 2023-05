Preduzeće Beograd na vodi isplaćuje dividende u vrednosti 10 miliona evra

Preduzeće Beograd na vodi (Belgrade Waterfront) saopštilo je danas da će iz dobiti u 2022. godini u iznosu 56,4 miliona evra isplatiti dividende u vrednosti 10 miliona evra.

Navedeno je da je prošla godina, u kojoj su prihodi bili 269,6 miliona evra, najuspešnija u dosadašnjem poslovanju kompanije čiji su vlasnici država Srbija sa udelom od 32 odsto i preduzeće Belgrejd voterfront kapital investment (Belgrade Waterfront Capital Investment) iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koje ima 68 odsto vlasništva.

Deo dividendi biće uplaćen u budžet Srbije, ali nije naveden iznos, dok će preostali deo neto dobiti biti uložen u dalji razvoj projekta izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa „Beograd na vodi“.

Preduzeće Beograd na vodi je u 2021. godini imalo prihode od 185 miliona evra i neto dobit 29,5 miliona evra, na osnovu čega su isplaćene dividende u vrednosti od 10 miliona evra, a trećina tog iznosa uplaćena je u državni budžet.

„Izgradnja Beograda na vodi napreduje odličnim tempom. Do sada je izgrađeno 14 zgrada i useljeno 3.000 stanova, a do kraja ove godine biće završena izgradnja još tri zgrade sa gotovo 600 novih stanova. O tome koliko interesovanje vlada na tržištu nekretnina za stanovanjem u najmodernijem naselju u Srbiji govori činjenica da je do ovog trenutka prodato blizu 6.000 stanova“, rekla je direktorka Beograda na vodi Zorana Burlić.

Radovi na lokaciji „Beograda na vodi“, na levoj obali Save u centru grada, počeli su krajem 2015. godine.

