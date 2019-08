Pregovori o minimalcu za 2020. počinju 15. avgusta

BEOGRAD – Razgovori članova Socijalno- ekonomskog saveta (SES) o visini minimalne cene rada za narednu godinu počeće 15. avgusta, a ministri finansija i rada Siniša Mali i Zoran Đorđević imaće sutra konsultacije uoči zvaničnog početka tih pregovora.

Početak zvaničnih pregovora države i sindikata o povećanju minimalne cene rada zakazan je za 15. avgust, rečeno je danas Tanjugu u Savezu samostalnih sindikata Srbije (S S S S).

Predsednik S S S S Ljubisav Orbović kaže da bi na narednih nekoliko sastanaka, odnosno za desetak dana, trebalo da dođe do nekog rešenja.

„To rešenje bi zatim došlo na sednicu Socijalno-ekonomskog saveta koji bi zauzeo stav o minimalnoj zaradi“, objašnjava Orbović i dodaje da poslednju reč o tome ima Vlada Srbije nezavisno od toga da li dogovor postoji ili ne.

Ako dogovora do polovine idućeg meseca ne bude bilo onda će odluku o visini minimalca u 2020. godinu doneti Vlada.

Komentarišući najave predsednika Vucića da bi minimalac mogao da iznosi 30.000 dinara Orbović kaže da je to povećanje od 11 odsto i da je to „pristojan iznos“ budući da su poslednjih godina povećanja bila od 8, i 8,6 i devet procenata.

Orbović je dodao da je prošle godine dogovoreno da za tri godine minimalna zarada dostigne vrednost mininalne potrošačke korpe koja sada iznosi 37.480 dinara.

„To znači da povećanje na 30.000 dinara ne bi bilo dovoljno da naredne godine minimalac dostigne minimalnu potrošačku korpu, a što znači da će naši predlozi tokom pregovora biti veći od tog iznosa“, konstatuje Orbović.

Navodi i da sindikalni bojkot rada Socijalno-ekonomskog saveta Srbije zbog situacije u Republičkom geodetskom zavodu neće uticati na učešće predstavnika Saveza samostalnih sindikata Srbije u pregovorima o minimalnoj ceni rada.

Oba reprezentativna sindikata su napustila rad u Socijalno- ekonomskom savetu zbog situacije u Republičkom geodetskom zavodu, a kada je reč o tome da li bi to moglo da zakoči i pregovore o minimalcu Orbović kaže da će pregovori o minimalnoj zaradi svakako početi i da u S S S S očekuju da će se pre sednice Socijalno-ekonomskog saveta, na kojoj će tema biti minimalna zarada, održati sednica na temu situacije u Republičkom geodetskom zavodu.

Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaze za Tanjug da je dobro to što će se resorni ministri sastati uoči početka zvaničnih pregovora oko visine minimalca.

„Unija poslodavaca je anketirala svoje članove i mislim da će ove godine doći do konzenzusa i da ćemo se složiti koliko treba da iznosi povećanje i da ćemo do polovine septembra imati rešenja“, kazao je on.

On kaže da bi što se poslodavaca tiče ono moglo da iznosi šest odsto neračunajući određene pogodnosti kojim bi im se to povećanje kompenzovalo.

„Povećanje može da iznosi i 10 odsto, ali je onda bitno da se Ministarstvo finansija pobrine da se kompenzije taj ostatak jer činjenica je da privreda nije napredovala toliko i da bi svako povećanje preko šest odsto bilo opterećenje za privredu“, rekao je Atanacković.

On je ukazao i da je ministar finansija u više navrata pominjao da treba smanjiti određene namete privredi.

„Mislim da ćemo se dogovoriti“, rekao je Atanacković.

Napominje da je Unija sprovela istraživanje o tome šta poslodavci misle koliko bi trebalo povećati minimalac.

„Severni deo, Beograd, Novi Sad, odnosno Vojvodina spremni su za veće povećanje, ali na jugu poslodavci nisu baš za povećanje“, rekao je sagovornik Tanjuga.

Istraživanje je obuhvatilo i velike i strane firme, mikropreduzeća i manje preduzetnike.

„Velika preduzeća i strane firme nisu za veće iznose, dok su manja preduzeca za to da povećanje bude veće“, kaže sagovornik Tanjuga.

Trenutna minimalna zarada u Srbiji iznosi oko 27.000 dinara i procenjuje se da je prima oko 350.000 građana.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nedavno da bi trebalo da dođe do toga da se u razgovorima sa poslodavcima obezbedi da niko u našoj zemlji ne prima manju platu od 30.000 dinara.

Minimalna cena radnog sata u Srbiji ove godine iznosi 155 dinara što je mesečno oko 27.000 dinara, dok je cena minimalne potrošačke korpe dostigla skoro 37.000 dinara.

Od 2010. godine minimalac je povećan sedam puta. Za ovu godinu povećan je za 10 odsto, a u 2017. godini za šest odsto.

