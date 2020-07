Preteći ćemo Hrvatsku po BDP, kao što će Kina preteći SAD

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da će Srbija uskoro preteći Hrvatsku po BDP-u, kao i što će Kina za par godina preteći SAD.

„Kao što su to velike promene u svetu, ovo su za nas velike promene u regionu”, istakao je on.

Vučić je, za RTS, podsetio da su održani ili se odrzavaju izbori u mnogim zemljama Evrope, ali I našem okruženju, te da će se posle njih videti da slediti smanjivanje plata u javnom sektoru I penzija.

S tim u vezi ukazao je na teške ekonomske posledice aktuelne krize.

Ukazujući koliko Srbija ima dobre rezultate, naveo je da je Hrvatska imala BDP u visini od 53,6 milijardi evra, a da Srbija 46 milijardi evra.

“Sada je razlika u korist Hrvatske 7,6 milijardi. Ako budu imali pad od minus deset, to će značiti da će pasti na 48,3 milijardi evra, a mi računamo da ostanemo na istom, na 46,1 milijardi. Pošto očekujemo sedam odsto rasta, mi ćemo po prvi put preći Hrvatsku pod BDP-u, kao što će to učiniti Kina sa SAD u naredne dve do tri godine“, objasnio je on dodajući da su to velike promene u regionu.

(Tanjug)

