Prioritet završetak započetih puteva, pruga i kanalizacije

BEOGRAD – Ministar građevinarstva, saobracjaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da su prioriteti resora koji je nedavno preuzeo nastavak izgradnje ključnih projekata putne i železničke infrastrukture i njihov završetak u planiranim rokovima.

On je naveo da se trenutno radi na 222 kilometra auto-puteva i 190 kilometara brzih saobraćajnica.

„To je ogroman izazov i veoma je važno da svaki od tih projekata funkcioniše normalno i da se radi u dinamci, pogotovo kad ima manje para i kada deo novca koji je inače predviđen za infrastrukturu ili neke druge potrebe u državi, ide na kupovinu energenata“, rekao je Vesić za Tanjug.

Ona je naveo da će u martu naredne godine biti otvorena brza saobraćajnica Surčin-Novi Beograd, u septembru 2023. brza saobraćajnica Šabac-Ruma sa mostom na Savi i da obilaznica oko Beograda treba da bude gotova u kasno proleće naredne godine.

„Time ćemo završiti kompletnu obilaznicu do Bubanj potoka i sada nam ostaje ugovaranje Sektora C, poslednjeg sektora od Bubanj potoka do Pančeva dužine 31 kilometar, koji treba da bude izgrađen u narednom periodu kako bismo imali konačno kompletnu obilaznicu oko Beograda“, rekao je Vesić.

Ministar je naveo da je Moravski koridor, dužine 112 kilometara, najvreće gradilište u zemlji.

„To je primer kako se radi auto-put brzo i efikasno. Radovi se izvode na 90 kilometara trase, što znači prakticno celom dužinom purta i deonica od Pojata do Kruševca treba da bude prva puštena, tako da će Kruševac biti povezan auto-putom sa Beogradom, što će bitno olakšati zivot tom delu Srbije“, smatra Vesić.

Podsetio je da je u toku izgradnja nastavka auto-puta „Miloš Veliki“ od Pakovraće do Požege u dužini od 19,5 kilometara.

„Od Požege imamo jos dve deonice: Požega-Kotroman od 60 kilometara i Požega-Boljare od 107 kilometara, što predstavlja vezu sa Crnom Gorom i Republikom Srpskom i time ćemo čitavu zapadnu Srbiju povezati saobraćajno“, rekao je Vesić.

Podvukao je da je vlada u ovogodišnjem budžetu planirala 1,3 milijarde dinara za male projekte, od kojih je jedan projekat integralnog razvoja Ovčarsko-kablarske klisure, zato što je procenjeno da ona predstavlja veliki potencijal koji nije dovoljno razvijen.

Vesić je najavio da će auto-put od Rume do Šapca sa mostom preko Save biti pušten u septembru sledeće godine.

„Na tome se intenzivno radi. Most dužine 1.350 metara je završen preko 96 odsto“, rekao je ministar.

Istakao je važnost Fruškogorskog koridora na kome su dva ključna objekta, tunel ispod Fruške gore dužine 3.550 metara i most preko Dunava dužine 1.800 metara koji će povezati kaćku stranu sa Petrovaradinom.

„Tako će Novi Sad, uz taj most i drugi koji povezuje Bulevar Evrope, dobiti dva mosta u narednom periodu, što je za grad veliki napredak“, procenio je Vesić.

On je rekao da je istoični deo Srbije bio zapostavljen u prošlosti, ali da se to menja zahvaljujući brzoj saobraćajnici Požarevac-Golubac-Veliko Gradište dužine 70 kilometara i planiranom izgradnjom brze saobraćajnice Paraćin-Zaječar-Negotin duge 140 kilometara.

Najavio je i projekte brze saobraćajice od Kragujevca do Mrčajevaca u dužini do 33 kilometra, zatim Golubac-Donji Milanovac-Brza Palanka Kladovo dužine 146 kioometara, što su investicije koje će započeti kada putevi na kojima se sada radi budu završeni.

„Za mene je posebno značajn projekat auto-puta „Vožd Karađorđe“ dužine 200 kilometara kroz samu Šumadiju, za koji se sada radi projekat. Predsednik Vučić je najavio da će on biti izgrađen, a on je dao i ime ‘Vožd Karđorđe’, kao što je dao i ime ‘Miloš Veliki’. Mislim da je dobro da se putevi zovu po ljudima značajnim za našu istoriju“, naglasioje Vesić.

Dodao je kako to sve pokazuje da politika predsednika Vučića insistira na izgradnji infrastrukture, jer je ona važna za razvoj zemlje.

„To nije samo građenje puteva i povezivanje delova zemlje, nego da ljudi u različitim delovima mogu da ostanu da žive, jer mogu brzo da dođu do nekog drugog kraja. Sa ovim auto-putevima mogu da rade u Beogradu, a žive 70-80 kilometara dalje od njega. To znači i razvoj turizma, dolazak investicija, veći broj radnih mesta i veće plate“, naveo je Vesić.

Ocenio je da će Vučićeva politika ostati zapamćena u istoriji po tome što je sačuvala nezavisnost Srbije, slobodu da samostalno, ali i po tome što je zemlja napredovala, što se Srbija infrastrukturno razvila i da je stala u red razvijenih zemalja Evrope izgradnjom pruga, puteva, i što više ni jedan kraj Srbije nije zapostavljen.

Ministar građevinarstva je rekao da će biti nastvaljena izgradnja železničkih pruga.

„Uradili smo brzu železničku prugu, na inicijativu predsednika Vučića, između Beograda i Novog Sada dužine 75 kilometara gde vozovi idu 200 kilometara na sat. Sada radimo prugu između Novog Sada i Subotice čija je dužina 108 kilometara, gde će vozovi takođe ići 200 na sat. Ta pruga će biti povezana sa Budimpeštom, pošto Mađari rade svoj deo pruge, a mi ćemo u narednom periodu sa EU krenuti sa izgrađom brze pruge Beograd-Niš dužine 210 kilometara , tako da ćemo u budućnosto imati brzu porugu od NIša do Budimpešte“, rekao je Vesić.

Dodao je kako veruje da će EU biti zainteresovana za nastavak pruge prema Skoplju, Grčkoj i Bugarskoj kako bi se uspostavila „kičma“ brzih pruga na Balkanu.

Vesić je rekao da je završena rekonstrukcija 80 kilometara pruge Beograd-Bar od Resnika do Valjeva i da predstoji rekonstrukcija deonice Valjevo-Vrbnica od 210 kilometara dužine, čime bi Srbija obavila svoju deo posla na ovoj pruzi.

„Radićemo takođe prugu prema Šidu, dužine 90 kilometara, što znači da bi u budućnosti, ukoliko bi naše komšije Hrvati, Slovenci ili Austrijacni hteli da grade svoju brzu prugu, možemo da je imamo i u tom prevcu do Beča“, rekao je Vesić.

Najavio je izgradnju stotina kilometara železnickih pruga, jer je težnja Srbije da se uključi u evropski projekat dupoliranja broja kilometara pruga do 2030. godine, kako bi se naporavile uštede i smanjio efekat staklene bašte.

„Radimo dva intermodalna ternminala. Trenutno radimo sa EU u Batajnici, sad pripremamo intermodalni terminal u Makišu i to su projekti od posebnog značaja i najvažnije je da se ti projekti ne zaustave“, rekao je Vesić.

Ponovio je svoje zalaganje da se ubrzaju procedure u katastru, kako bi građani i investitori mogli da beže dobijaju potrebnu dokumnetaciju za izgradnju, kao i izmene Zakona o izgradnji.

On je naveo da su to od njega tražili i predstanvnici građevinske industrije na nedavnom sastanku u Privrednoj komori Srbije.

Dodao je da će se o svemu konslutovati sa premijerkom Anom Brnabić.

Vesić je rekao da će prokjekat „Čista Srbija“ koji se realizuje iz kineskog krediti biti nastavljen.

„Planirano je 65 gradova sa 89 lokacija i da 2.2 miliona ljudi bude pokrivreno kanalizacijom, sa negde oko 5.200.000 kilometara kanalizacione mreže. Trenutno se radi na 16 lokacija i to se iz budžeta Srbije grade Novi Sad, Kragujevac, Kučevo, Novi Bečej i Knić, a iz kineskog kredita radimo Lazarevac, Obrenovac, Velike Crljene, Svrljig, Banju Vrujci, Vranje , Lajkovac, Varvarin, Krupanj, Kladovo i Mionicu. Iz projekta sa KfW bankom radimo nekoliko postrojenja za preradu otpadnih voda, što je kredit koji je sad odobila Skupština Srbije, a radiće se i dve regionalne deponije, Pančevo i Kraljevo-Kruševa“, rekao je Vesić.

(Tanjug)

