Privreda najbolji način da Srbija i Nemačka unaprede odnose

BEOGRAD – Srbija je ostvarila veliki napredak u ekonomskim, političkim i zakonodavnim reformama i postala privlačna destinacija za strane investitore, posebno nemačke, ocenio je danas ministar za privredu i energetiku Nemačke Peter Altmajer otvarajući okrugli sto „Saradnja sa kompanija sa lokalnom samoupravom ili Vladom“.

Altmajer je na skupu u Palati Srbija, kojem je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Privredne komore Marko Čadež, kao i nemački i srpski privrednici, rekao da Nemačka i Srbija žele da intenziviraju svoje odnose i da to mogu, pre svega, da postignu kroz privrednu saradnju.

„Srbija ima veliki rast. To što me danas prati brojna delegacija nemačkih privrednika, ali i predstavnika najvećih stranaka u vladajućoj koaliciji i brojnih odbora u Bundestagu, govori da je Srbija mnogo učinila na ekonomskom i političkom planu“, rekao je Altmajer koji boravi u zvaničnoj poseti Beogradu.

Nemački ministar je rekao da su on i članovi delegacije imali odlične bilateralne razgovore sa srpskim zvaničnicima, kao i da je predsedniku Vučiću preneo pozdrave nemačke kancelarke Angele Markel.

Predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež pozvao je nemačke privrednike da govore o problemima sa kojima se susreću u Srbiji, kako bi se oni što pre rešili.

Prema njegovim rečima, ako je neka zemlja u regionu bila otvorena za investicije i saradnju to je bila Srbija i njena vlada i dodao da su to pokazale i brojke i investicioni projekti koje je Srbija dobila iz Nemačke.

Čadež je istakao da je već dobro poznat podatak koji se često u bilateralnim susretima dve zemlje pominje da nemačke kompanije u Srbiji zapošljavaju 60.000 ljudi.

“Smatram da je ta brojka duplo veća, jer postoje srpska preduzehca koja dostavljaju robu tim preduzećima, isto tako, nemačko tržište je za nas jako važno, a to samo pokazuje kako su dobro umrežene naše ekonomije”, podvukao je Čadež.

