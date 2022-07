Privrednici čekaju na Sporazum o slobodnoj trgovini

BEOGRAD – Poslovni forum Srbija-Egipat u organizaciji Privredne komore Srbije okupio je 30 kompanija iz Egipta i 250 naših privrednika, među kojima je i novosadska Eliksir grupa, koja već posluje sa ovom velikom arapskom državom.

Eliksir je juče potpišao memorandum sa Misir fosfat kompanijom o ulaganju u istraživanje i eksploataciju novih rudnih polja fosfata u oblasti Crvenog mora, preko razmene znanja i tehnologija do izgradnje zajedničke fabrike fosfatne kiseline u Egiptu.

Potpredsednik Eliksira za strateške korporativne operacije Vladimir Todorović izjavio je za Tanjug da je to kruna prethodne saradnje dve komapnije i početak novog doba za njih.

„Ovo obezbeđuje da u budućnosti proizvodimo mnogo izvesnije, znaćemo koje su količine i kakav kvalitet fosfata. Oni će imati korist, jer će imati stalnog kupca i jednog tehničko-tehnološkog saradnjika u obalsti proizvodnje i numerologije nalazišta“, rekao je Todorović.

Objasnio je da će budući ugovor sa Misirom obezbediti unapređenje kvaliteta sirovine i povećanje koncentracije fosfata, izgradnju fabrike fosformne kiseline i kasnije mineralna đubriva TSP, MAP,SAD i druga fosfatna đubriva za egipatsko i srpsko tržište i za izvoz na teća tržišta.

„Proizvodili bismo pola miliona tona fosfata, ili oko milion tona fosforne kiseline godišnje, a kasnije iz tog poluproizvoda, u zavisnosti od potreba tržišta, može se dobiti nekoliko miliona tona mineralnih đubriva. Nivo ulaganja je nekoliko stotina miliona evra u narednom periodu“, najavio je Todorović.

Predsednik Misir fosfat kompanije (Misr phosphate company MPCO) Muhamed Abdel Azid rekao je za Tanjug da je srpsko – egipatski biznis forum veoma dobra prilika za obe zemlje, jer veliki broj kompanije u obe zemlje imaju potencijala za buduću saradnju.

Azid je naglasio da je njegova komanija Misir fosfat veoma ponosna na saradnju sa Eliksir grupom, koja poseduje određenu tehnologiju potrebnu za podizanje kvalitet fosfata koji Misir eksploatiše.

Egipatski biznismen kaže da je pozvao predstavnike Eliksir grupe da u septembru dođu u Egipat kako bi kompletirali dogovor.

Nikola Nenadović Predstavnik kompanije „Agrounija“, koja je deo MK grupe, rekao je da se sa izbijanjem rusko-ukrajinske krize nametnulo pitanje zamenskog tržišta za tržište Rusije na koje su naši voćari tradicionalno izvozili jabuku.

„Došlo je do logističkih problema, problema u naplati i neizvesne sudbine izvoza, pa se postavilo plitanje koje bi tržiste zamenilo Rusku Fdederaciju i tu smo prepoznali Egipat kao izuzetan potencijal, jer su apsolutno zavisni od uvoza jabuke“, rekao je Nenadović.

Dodao je da Egipat sada to voće uvozi iz EU s kojom ima potpisan sporazum o slobodnoj trgivini, a da je glavna prepreka našiim proizvođačima da odu na egipatsko tržište to što mi takav sporazum nemamo, pa srpska roba podleže visokim carinama.

„Privredna delegacije Srbije je već u martu posletila Kairo, gde su obavljeni razgovori sa njihovim privrendicima i zvaničnicima. Postoji želja za srpskom jabukom tamo i danas očkujemo informaciju o tome šta je urađeno po pitanju sporazuma o slobodnoj trgovini i usklađavanja fitosertifikata“, naveo je Nenadović.

Istakao je da Egiapt godišnje uveze jabuke za više od 300 miliona dolara, što je više od kompetnog srpskog izvoza ove voćne vrste.

„To govori dovoljno o tome koliki je to potencijal, a s druge strane Egipat je izuzetno logistički blizu, jer vreme tranzita do luke Port Said je samo sedam dana. To je brže i kraće nego do Moskve“, rekao je Nenadović.

Ocenio je da bi sporazum od slobodnoj trgovini sa Egiptom za naše voćare značio razvojnu šansu, jer dve-tri godine unazad proizvodnja jabuke i drugog voća u Srbiji stagnira, zato sto se niko ne usuđuje da siri zasade usled neizvesnosti izvoza.

(Tanjug)

