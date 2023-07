Prođe jul, a u Crnoj Gori još nije počeo špic turističke sezone

Privatni smeštaj i neki hoteli nisu puni u Crnoj Gori, a turistički poslenici tvrde da još nije počeo špic turističke sezone, dok predstavnici Vlade mesecima najavljuju rekordnu turističku sezonu, ponavljajući da u predsezoni nikad nije bilo više turista nego ove godine.

Neki od poslenika turizma smatraju da plaćaju ceh podizanja cena, ali kažu da su ih morali podići zbog rasta plata i poskupljenja namirnica.

Gužve ima, kažu, samo u saobraćaju, a turisti slabo troše.

Direktor hotela „Rivijera“ u Petrovcu Nemanja Kovačević kazao je „Pobjedi“ da sezona „nije na nivou“ i da „špic kasni“.

Ukazao je da bez direktnih avio-linija sa zapadnoevropskim i nordijskim tržištem „nema turizma u Crnoj Gori, jer nema ni elitnih turista“.

Predsezona i postsezona se, po njegovim rečima, rade s grupama,a profit je blizu nule.

„Zarada je na minimumu. Onda imamo problem sa radnom snagom. Nedovoljno je fleksibilna državna politika za dovođenje radne snage sa strane, iz Indije, Pakistana, Nepala, Tajlanda… sve to pravi zajedno kombinaciju faktora koja dovodi do toga da nemamo sezonu kakvu bi trebalo da imamo“, kazao je on „Pobjedi“.

Direktor hotela „Forza Mare“, restorana i poslastičarnice u Kotoru i „Porto Montenegru“ Bojan Joketić potvđuje da je sezona loša. Oni imaju manji porodični hotel, pa ga je lako napuniti, ali primjećuje da kod ostalih nije tako.

Ne može, kako kaže, da oceni sezonu, „čudna je i nepredvidiva“, a gosti zasad „manje platežni“ nego ranijih godina.

„Možda je razlog to što smo malo podigli cene, ali skočile su i plate radnicima, sve druge stvari, pa su i cene povećane“, rekao je on.

Rekao je i da su poskupljenja su prouzrokovana platama radnika koje su ove godine znatno veće.

„Prinuđen si da sobarici daš platu 1.000 evra. Konobar traži 1.200 eura, ali da zna da radi posao.., ali ne zna ni tacnu da nosi. I Hrvatska ima isti problem, sve što se dešava tamo odražava se i na nas“, kazao je Joketić dodajući da turisti plate sobu i ne potroše više ništa.

Da tokom jula nisu bili dobri rezultati potvrđuje za „Vijesti“ predsednik Udruženja ugostitelja Budve Aleksandar Jovanović.

„Jul je podbacio u privatnom smeštaju i po vanpansionskoj potrošnji. Trenutno ima gostiju, ali su očekivanja bila veća, shodno dobroj predsezoni i najavama. Budva je malo skuplja za tradicionalne goste iz regiona i to je razlog slabije potrošnje. Takođe, nova tržišta – Saudijska Arabija, Poljska i baltičke zemlje, nemaju kupovnu moć zapadnih gostiju, Skandinavaca, Britanaca“, naveo je Jovanović.

Opšti stav turističkih poslenika je da u Budvi najbolje posluju trgovački lanci.

Izvršni direktor kompanije „Megapromet“, vlasnik najjačeg budvanskog lanca supermarteka „Mega market“, Balša Mitrović kazao je za „Vijesti“ da su za sada zadovoljni prometom tokom turističke sezone.

„Posećenost objekata (samousluga) je na zadovoljavajućem nivou i za sada ispunjavamo naše planirane ciljeve. Znam da je potrošačima uvijek bitna cena, ali mi tu ne možemo puno uticati jer naše cene u najvećoj mjeri diktiraju dobavljači jer smo mi dominantno maloprodaja i snabdevamo se od domaćih distributera i zastupnika raznih brendova i proizvođača hrane“, rekao je on.

„Uvozna, a ne proizvođačka ekonomija, pokazuje svoje negativne efekte… Nadam se da će i druge delatnosti tek osetiti pozitivne efekte… kada se očekuje špic turističke sezone“, dodao je on.

