Produžena promotivna cena za brze vozove do kraja maja

BEOGRAD – Zbog velikog interesovanja putnika, „Srbija Voz“ a.d. će do 31. maja produžiti promotivni period prodaje voznih karata u inter siti „Soko“, regio ekspres „Soko“ i u regio vozovima na relaciji od Beograda do Novog Sada, saopštilo je to preduzeće.

Cena vozne karte u jednom smeru za 1. i 2. razred iznosi 300 dinara, a deca do šest godina, za koje se ne zahteva posebno mesto za sedenje, prevoziće se besplatno.

Podseća se da putnicima nije dozvoljen ulazak u voz bez vozne karte i da se u inter siti i regio ekspres vozovima „Soko“ ne izdaju vozne karte, već se samo obavlja kontrola validnosti putem mobilnih terminala i prodaju se karte za bicikle i prekomerni ručni prtljag.

Vozne karte kupljene po promotivnoj ceni ne mogu se vraćati i neće se primenjivati ostale povlastice, dodaje se u saopštenju.

Karte za sve unutrašnje relacije putnici mogu da kupe putem veb aplikacije „Srbija Voz“ a.d. i putem mobilnih telefona, besplatnim preuzimanjem aplikacije putem Google Play i App Store.

Elektronskom kupovinom voznih karata, putnici ostvaruju popust od pet procenata na ukupnu cenu karte.

Sve informacije o redu vožnje mogu se videti na sajtu „Srbija Voza“.

(Tanjug)

