Prof. Zec: Ovde se samo traži da neko kleči, da kliče, da moli (video)

Profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu u Beogradu Miodrag Zec ocenio je da se o važnoj stvari kao što je budžet nedovoljno debatuje, jer u društvu nema modela gde se to dešava. „Imate Skupštinu, gde se to pretvori u političko nadgornjavanje i pobedu jednih, a poraz drugih“, kaže on.

Kako je rekao Zec, „tragedija bivše Jugoslavije su promašene investicije“.

„Tamo je država insistirala partijski na tome, pa su promašene investicije na nivou pojedinca. Što se više investiralo, ti si dalje od cilja“, kaže.

Dodaje da fali jedno mesto gde će se hladne glave rapraviti o budžetu.

Kaže da razume političare, ali da oni „mogu da pričaju šta hoće o rastu i razvoju“.

„Postoji nesumnjivi podatak, u poslednjih pet godina, kad s eporedi stopa rasta Srbije i uporedivih zemalja Evrope. Oni su imali stopu rasta 20 posto, a mi ispod 10 i to je fakat“, kaže on.

Dodaje da, kad imamo budžet, moramo hladne glave da raspravimo ko šta plaća i kako se šta troši. Kaže da bi dobro bilo raspraviti kakvo je stanje.

„Kroz politiku budžeta se vrši političko nadgornjavanje“, ocenio je Zec.

Dodaje da je nedostatak procedure strašno opasan po sve učesnike u sistemu.

Kaže da, što se tiče penzionog sistema, to što smo mi uradili, niko nije uradio.

„Vi ste fiskalnu konsolidaciju sproveli ne tako što ste reformisali javna preduzeća, ili nekako drugačije, vi ste jednom sloju stanovništva oduzeli penziju„, kaže on.

Kako kaže, pedeset godina se ovde gradi bez dozvole i svaka vlast kaže da će to rešiti.

„Neće rešiti, ako je jeftinije kršiti zakon, nego ga poštovati, i to će trajati do beskraja“, kaže.

Kaže da dobra vlada treba da omogući transparentan dolazak na položaj i vlast, vršenje vlasti i civilizovan silazak sa vlasti.

„Nažalost, to se na Balkanu dešava i zato imamo prevrate“, kaže.

Kako kaže, ovde se želi da se spreči bilo kakva upitanost.

„Čovek je biće koje se pita, koje sumnja, koje traži objašnjenje, a ovde se samo traži da neko kleči, da kliče, da moli. Moja poruka je da to nije dobro“, kaže on, dodajući da to nije vezano samo za tekuću vlast, već da se to dugo dešava.

(N1)