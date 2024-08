Profesor Savić o 100 dana rada Vlade: Nastavljen kontinuitet sa prethodnim vladama

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić ocenio je danas da je 100 dana rada nove Vlade Srbije Miloša Vučevića „kontinuitet sa prethodnim vlastima“, kao i da nije nezadovoljan u ekonomskom smislu, ali da je moglo bolje.

Poslanici Skupštine Srbije su 2. maja izabrali novu vladu, na čijem je čelu predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Vučević, a čijih 100 rada se danas navršava.

„Nisam nezadovoljan u ekonomskom smislu, moglo je bolje, ne verujem u proseke, ali u proseku živimo dobro, dok kada pogledamo raslojno, jedan deo naroda nema razloga da bude optimista i to nije tako mali broj građana. Vlada može dobiti prolaznu ocenu, ali nije to nešto gde možemo da ‘nakrivimo kapu na jednu stranu’ i kažemo mi nemamo problem, jer imamo i imaćemo“, rekao je Savić za agenciju Beta.

On je ocenio da je vlast, za razliku od većine evropskih zemalja, imala pozitivne stope rasta bruto-domaćeg proizvoda (BDP), kao i da će biti zadovoljna da rast BDP-a ostane na nivou prethodne godine kada je iznosio 2,5 odsto.

„Ne očekujem bitno višu stopu od prošlogodišnjeg BDP-a, možda će biti nešto viši upravo zbog Ekspa, na koji će se potrošiti veliki novac. Ali nije samo to, u ovom trenutku imamo saobraćajnice koje se grade, to je dobro za Srbiju, ali tu se diže BDP, a od toga čovek koji ima platu na minimalcu plus 20 odsto, da dođe do 500 evra, sa ovolikim rastom cena, njegov životni standard se srozava“, kazao je on.

Savić smatra da će aktivnosti za Ekspo za kratak period „zakačiti“ ovu godinu i zbog toga očekuje relativno visoke stope rasta za to vreme, ali da to nisu stope rasta kojima građani mogu biti zadovoljni.

„Srpski rečeno, imamo brojilac koji se menja – to je BDP, koji svake godine raste za nekoliko procenata, imamo imenilac koji nam stoji možda jednu čiutavu deceniju, pa potpuno je prirodno da po tom osnovu rastu vrednosti u evrima, ali ja moram da podsetim da to ne znači da nam se povećava realni životni standard, jer cene obezvređuju rast toga“, kazao je profesor.

Savić je kazao da za građane neće biti utešna priča što je stopa rasta BDP- sada oko četiri odsto, što je inflacija u koridor cilja tri odsto, plus-minus 1,5 odsto, ako je cena hrane porasla 30 odsto.

Na pitanje o najavi velikih povećanja plata i penzija, Savić je kazao da će se to ostvariti, zato što se država, na osnovu pokazatelja, upravo zbog kursa dinara koji Srbija ima takav kakav je, nalazi među pet zemalja Evrope kod kojih je učešće javnog duga u BDP-u najniže.

„Mi smo daleko ispod Mastrihtskog kriterijuma, što znači maksimlano 60 odsto učešće javnog duga u BDP, on apsolutno svake godine raste, ali država nema problem da to servisira, zato što ima strane investicije, koje su na nivou između tri i po i pet milijardi evra, i zato što država ima doznake iz inostrabstva negde između tri ili četiri milijarde evra“, naveo je on.

Savić je, govoreći o sporenjima o kopanju litijumu u Srbiji, kazao da litijum sam po sebi nije problem, već kompanija Rio Tinto i da protest treba da bude usmeren ka toj kompaniji.

„Suština je da ako Srbija ne može da obezbedi garancije Rio Tinta, precizne garancije – kada se priča prekida, kada može da se radi, kada ne može da se radi, ali problem naših vlasti, svih do sada jeste, što oni u suštini foliraju narod“, kazao je on.

On je predložio da građani Srbije zahtevaju garancije Evropske unije za kopanje litijuma, da se primene ekološki standardi, da nema zagađenja životne sredine, ni iznad ni ispod zemlje.

„Da realizuju projekat, ne samo da kopaju litijum pa da Nemci uzimaju kajmak, nego kod nas da se prave baterije i automobili, iza te priče ja stajem sutra i iza te priče treba da stane svaki normalan čovek“, kazao je profesor.

Savić smatra da će rudnik biti otvoren ukoliko dođu Amerikanci i Nemci i daju garancije koje se očekuju, ali i da to znači da će biti neki novi izbori.

(Beta)

