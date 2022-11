Profesor Veroljub Dugalić: Inflacija teža od korone

Profesor Ekonomskog fakulteta Veroljub Dugalić ocenio je danas da je situacija u Srbiji zbog inflacije sada teža nego što je bila u vreme korone, ocenivši da bi mogao da se ponovi scenario od pre dve godine kada je NBS zbog korona virusa proglasila moratorijum za otplatu kredita.

„To bi možda u jednom trenutku bilo privremeno rešenje, a trajno će se naći kada se suzbiju problemi koji su doveli do nastanka inflacije. Sada se nalazimo u težoj situaciji od one sa koronom, jer je trenutno stanje izazvano inflacijom. Kada inflacija krene, teško se zaustavlja sve dok se ne otklone uzroci koji su do nje doveli , a to je malo teže. Problemi na svetskim tržištima su preneti kod nas“, kazao je Dugalić gostujući na TV K1.

(Tanjug)

