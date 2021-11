Profit Saudi Aramka u trećem kvartalu uzleteo 160 posto

RIJAD – Saudijski naftni div Aramko zabeležio je rast neto dobiti u trećem kvartalu 2021. od 158 odsto na 30,4 milijarde dolara, zahvaljujući daljem ponovnom otvaranju globalne ekonomije i rastućim cena nafte i gasa.

Rezultat je nadmašio očekivanja analitičara, koji su u proseku predviđali neto zaradu od 29,1 milijardu dolara u periodu jul-septembar. U uporednom periodu prošle godine neto profit Aramka iznosio je 11,8 milijardi dolara, prenosi CNBC.

„Naš izvanredan učinak u trećem kvartalu je rezultat povećane ekonomske aktivnosti na ključnim tržištima i oporavka potražnje za energijom“, kaže predsednik i glavni izvršni direktor kompanije Amin Naser.

Dodaje da i dalje postoje prepreke za vraćanje globalne ekonomije na nivo pre pandemije zbog uskih grla u lancu snabdevanja, ali da su u kompaniji optimisti da će tražnja za energijom ostati zdrava u doglednoj budućnosti.

Američka sirova nafta WTI je nedavno dostigla nivo iznad 85 dolara, nezabeležen od 2014. godine, jer na tržištu vlada oskudica ponude. Cene prirodnog gasa su ove godine skočile za oko 130 odsto, što znači da će se globalna energetska kriza u punom obimu verovatno reflektovati na poslovne rezultate energetskog sektora u četvrtom kvartalu, ocenjuje američki medij.

Aramko planira da postigne neto nultu emisiju gasova u svim poslovnim sektorima do 2050. godine, ali istovremeno ne odustaje od povećanja proizvodnje nafte na 13 miliona barela dnevno do 2037. Vlada Saudijske Arabije je obećala da će uložiti skoro 190 milijardi dolara kako bi se postigla neto nulta emisija do 2060, što je naišlo na odobravanje ali i sumnjičavost među među posmatračima naftne industrije.

(Tanjug)

