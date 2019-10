Programeri počinju prodaju mobilnih igara preko Gugl Store

BEOGRAD – Najnoviji potez kompanije Gugl, koja je omogućila korišćenje svoje trgovinske platforme uz Google Merćant Ačount (nalog) za područje Srbije, imaće veliki značaj za srpske programere i timove koji se bave razvojem mobilnih igara, piše „Blic“.

Na ovaj način će i IT firme iz naše zemlje biti u mogućnosti da širom sveta naplate svoje servise i proizvode dostupne na Google Play Store prodavnici, zaključak je srpskih gejmera.

Uvođenjem ove usluge za našu zemlju, domaćim programerima omogućeno je da se na Google Play prodavnici registruju kao „Trgovci“, odnosno da otvore nalog preko koga bi na toj platformi prodavali svoje digitalne proizvode i aplikacije, kao i određene dodatne sadržaje u okviru tih aplikacija, na primer dodatke za igrice i slično.

Ovu informaciju potvrdili su za „Blic Biznis“ i u kompaniji Gugl.

„Tokom prošle godine radili smo na proširenju liste zemalja iz kojih Android programeri mogu da prodaju svoje proizvode. Od ove nedelje programeri u Srbiji mogu da prodaju aplikacije i proizvode u okviru aplikacija (in-app) na Google Play-u, koristeći svoje lokalne bankovne račune za plaćanja“, navode iz Gugla.

Dalje objašnjavaju da svi programeri koji razvijaju Android aplikacije i žele da počnu da ih prodaju mogu da kreiraju i podese novi Google Play nalog.

„Nakon što aploaduju svoje aplikacije, mogu postaviti cenu u bilo kojoj valuti dostupnoj kupcima, objaviti ih i zatim primati isplate i finansijske podatke u lokalnoj valuti“, kažu iz „Gugla“ za ovaj list.

Do sada je bilo moguće napraviti nalog iz Srbije, sa srpskom adresom, samo za potpuno besplatne aplikacije, a jedini način monetizacije za domaće developere bio je kroz reklame. Zbog ove komplikacije neki od srpskih programera bili su registrovani kao fizička lica sa svojim ličnim računima, dok su neki drugi svoje firme otvarali u drugim zemljama.

Nikola Čavić, predsednik i osnivač Asocijacije industrije video igara Srbije, podseća da se na Google Play Store-u nalazi preko 3 miliona aplikacija i igara.

„Dakle, govorimo o jednoj platformi koja je izuzetno razvijena i svojim korisnicima nudi najširi mogući spektar digitalnih proizvoda i servisa, odnosno aplikacija. Od aplikacije za Facebook, aplikacije za slušanje muzike, do najnovijih mobilnih igara. U skladu sa tim, i srpski programeri su angažovani u raznim poljima i kreiraju sadržaj za razne grupe korisnika“, navodi sagovornik „Blic Biznisa“.

Čavić ističe da se, s obzirom na to da su mobilne igre među najpopularnijim aplikacijama koje postoje, i u Srbiji u IT zajednici izdvaja veliki broj kompanija i timova koji se bavi razvojem mobilnih igara i koji to rade veoma uspešno.

„Ova promena će mnogo uticati na sve njih, a pre svega na sve nove kompanije koje tek treba da nastanu, jer će im omogućiti da posluju iz Srbije i da resurse koje bi do sada ulagali u izbegavanje pravnih prepreka, ulože u razvoj proizvoda i kompanije. Ovim se omogućava svim srpskim programerima i kompanijama koje se bave proizvodnjom mobilnih igara i aplikacija da ih od sada naplate putem Google Play Store platforme“, ističe naš sagovornik i dodaje da je do sada iz Srbije bilo moguće objaviti isključivo besplatne aplikacije.

Prema njegovim rečima, svi oni koji su hteli da ostvare prihode kroz naplaćivanje premium cene ili kroz naplaćivanje virtuelnih valuta ili servisa unutar aplikacije bili su primorani da otvaraju firme ili nalaze partnere u drugim zemljama kako bi prevazišli tu prepreku. Uz ovu promenu, to konačno postaje moguće u Srbiji, kao što je do sada bio slučaj u većini drugih zemalja, naglašava Nikola Čavić.

Kako je Vlada Srbije navela u svom saopštenju, ovaj značajan rezultat postignut je zahvaljujujući predanom radu vlade, Narodne banke Srbije i organizacije srpskih preduzetnika „Serbian Entrepreneurs“ iz San Franciska. Tim povodom premijerka Ana Brnabić poručila je da je veoma važno za domaći IT sektor da ovo pitanje bude rešeno, jer će kompanije iz Srbije od sada upravo putem Google Play Store imati pristup tržištu celog sveta.

(Tanjug)