Projekat Jadar razvojna sansa, nadriekolozi uzbunjuju narod

PRIBOJ – Potpredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas u Priboju, gde je otvorena nova toplana na biomasu, da je za pojedine političare i one koji to žele da budu očigledno počela predizborna kampanja, u kojoj će glavna tema biti zaštita životne sredine, odnosno zloupotreba ovog pitanja.

Ona je, odgovarajući na pitanje novinara o napadima na nju zbog projekta „Jadar“, rekla da je to razvojna šansa za Srbiju, ali da postoje uslovi koji treba da budu ispunjeni.

„Srbija je jedina u svetu koja ima jadarit, a unutar njega su i litijum i bor – kritične mineralne sirovine kada govorimo o klimatskim promenama u svetu. Ovaj projekat je dobar, to je razvojni projekat koji će obezbediti drugačiju poziciju i sliku Srbije u svetu kada govorimo i o energetici i borbi protiv klimatskih promena. Mislim da je to dobar projekat, ali postoje uslovi koje mora da ispuni“, istakla je Mihajlovićeva.

Dodaje da se prvi tiče životne sredine i da će morati da se ispune svi standardi, ne samo naši već i svetski u ovoj oblasti. Drugi uslov je da Srbiji obezbedi maksimalnu korist, a to je kompletan lanac proizvodnje, navela je ona.

„Pored rudnika, želimo i fabriku litijumskih baterija i električnih vozila. To znači i posao za više hiljada ljudi, od toga samo dve hiljade u rudniku i doprinos BDP-u od 17 milijardi evra. Treći uslov je da građani to podrže na referendumu pošto dobiju sve informacije“, rekla je ona.

Mihajlovićeva je istakla da protivnici ovog i drugih projekata žele da uzbunjuju narod.

„Šta god oni govorili, suština je da država mora da uradi sve da zemlja nastavi da se razvija. Svi koji žele da se vrate 140 godina unazad, a i tada su protiv izgradnje železnice govorili da je to crna zmija, da žene neće zbog pruge imati dece, neka se i vrate u to doba, ali neka bace svoje mobilne telefone, laptopove, neka isključe struju. Sve je to litijum i bakar, a Srbija je prebogata tim kritičnim mineralima. Ponavljam, sve što bude zdravo, potrudićemo se da bude realizovano“, poručila je ministarka.

(Tanjug)

