Promotivna akcija Er Srbije – povratne karte počev od 99 €

BEOGRAD – Er Srbija pokreće specijalnu akciju pod nazivom “Ugrabi svoje mesto”, u okviru koje će putnicima, po atraktivnim cenama, ponuditi 225.000 sedišta na letovima do velikog broja destinacija.

Promotivne avio-karte u prodaji su do utorka, 21. januara i odnose se na putovanja u periodu do 15. jula 2020. godine.

Po ceni počev od 99 evra mogu se pronaći povratne karte za Frankfurt i Larnaku, dok su Brisel, Cirih, Beč, Ljubljana, Skoplje, Zagreb, Split, Diseldorf, Istanbul i Rim dostupni po ceni već od 109 evra, navodi se u saopštenju Er Srbije.

Uz cenu počev od 119 evra, putnici mogu birati između Bukurešta, Sarajeva, Tirane, Dubrovnika, Amsterdama i Štutgarta, a za samo deset evra više mogu posetiti i Sofiju.

Povratne karte do Soluna i Kijeva mogu se pronaći po ceni počev od 139 evra, a svi koji žele da posete Italiju sada to mogu učiniti lakše nego ikada, uz cenu povratnih karata do Milana i Venecije počev od 159 evra. Popusti se odnose na direktne letove, povratne i u jednom smeru, kao i za letove sa presedanjem u Beogradu.

“Nadamo se da će naše povoljne cene doprineti da se rodi želja za putovanjem kod naših putnika. Promotivne karte se mogu iskoristiti za putovanja sve do sredine jula, pa velika akcija Er Srbije ujedno predstavlja i idealnu priliku da se na vreme isplanira letovanje,“ izjavio je Jirži Marek, direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije.

Kupovina avio-karata, u okviru specijalne promotivne ponude, moguća je preko internet sajta airserbia.com, pozivanjem besplatnog broja Kontakt centra 0800 111 528 za pozive iz Srbije, odnosno +381 11 311 21 23 za pozive iz inostranstva, te putem ovlašćenih turističkih agenata ili u beogradskim poslovnicama Er Srbije.

(Tanjug)