Protest sindikata „Nezavisnost“ radnika TENT-a ispred Vrhovnog kasacionog suda

BEOGRAD – Predstavnici sindikata „Nezavisnost“ JP Elektroprivrede Srbije (EPS) u Termoelektrani „Nikola Tesla“ (TENT) u Obrenovcu organizovali su danas protest ispred Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu nezadovoljni odlukom suda povodom njihovih tužbi za isplatu uvećanih zarada na osnovu smenskog rada.

Predstavnik Sindikata rudarstva i energetike “Nezavisnost” Dragoslav Ljubičić, rekao je za Tanjug da problem zbog koga su se danas okupili, na protestu pod nazivom „Početak bune protiv kadija“, datira iz 2005. godine, kada su donete izmene Zakona o radu, na osnovu kojih su radnici stekli pravo na uvećanje zarada od 26 odsto na osnovu smenskog rada.

On je naveo da je oko 900 ljudi iz TENT-a pred sudovima podnelo tužbe, a da do sada preminulo 150 do 200 radnika čekajući presudu.

Rekao je da je do 2005. godine u EPS-u bio na snazi kolektivni ugovor o uvećanju zarada na osnovu smenskog rada od dva odsto, a da je po Zakonu o radu 2005. on uvećan na 26 procenata.

Ljubičić, je rekao da su radnici prvo kod poslodavca pokušali da ostvare svoja prava, gde su zahtevali isplate razliku od 24 odsto, ali da je rukovodstvo firme to odbilo, a kako je dodao, radnici su nakon toga pokrenuli tužbe, na jesen 2005. godine.

Prema njegovim rečima, 2014. godine Vrhovni kasacioni sud utvrdio je da su zahtevi radnika osnovani, ukinuo neke presude i vratio ih na ponovno suđenje, a sudovi su počeli da presuđuju u korist radnika, da bi 2016. godine sud preinačio presude i na taj način radnicima nametnuo velike sudske troškove.

Govoreći ispred Vrhovnog kasacionog suda, Ljubičić je ocenio da radnici u Srbiji „doživljavaju golgotu“ da bi ostvarili radna prava pred sudovima.

Predsednik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine Dušan Kokot, podržao je radnike TENT-a i ocenio da je „sramota“ što radnici na ovaj način da se bore za svoja prava.

(Tanjug)

