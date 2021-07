Prvi let iz Kraljeva za Solun 13. jula

KRALJEVO – Sletanjem aviona nacionalne aviokompanije Er Srbija na aerodrom Morava, 13. jula u 12.25 časova će zvanično otpočeti letovi na liniji Kraljevo-Solun-Kraljevo, saopštio je Aerodrom Niš.

Prvi let je planiran za 13 časova, a do tada će se obavljati redovna procedura prihvata i opsluživanja vazduhoplova, ukrcavanja putnika i priprema za let, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

