Putin: Gasna kriza u Evropi utiče i na Rusiju

MOSKVA – Ono što se događa na globalnom energetskom tržištu utiče i na našu zemlju izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa članovima vlade ističući da Moskva nije zainteresovana za beskrajan rast cena energetskih resursa, uključujući i gas, ali da se to dešava protiv njene volje.

Kako kaže, ruske vlasti su zabrinute zbog mogućih posledica krize na energetskom tržištu u Evropi.

„Ono što me brine i, kako razumem, ono što brine vladu Rusije su moguće posledice krize na energetskom tržištu, uključujući i mere za podršku stanovništvu koje su predložile neke od naših kolega u Evropi“, rekao je Putin putem video-konferencije, dodajući da bi te mere mogle da dovedu do mnogih problema u različitim oblastima, preneo je Sputnjik.

Ako dođe do smanjenja potrošnje, a takva situacija na kraju vodi do smanjenja potrošnje, to će uticati i na naše proizvodne kompanije i na „Gasprom“, objasnio je Putin.

Upozorio je da su „sve to stvari koje su u velikoj meri napravile naše kolege, uključujući i u Evropi, ali da bi i po nas moglo da bude određenih posledica“.

Istovremeno, predsednik je naglasio da ruska vlada radi na brojnim merama za neutralisanje negativnih posledica rasta svetskih cena prirodnog gasa.

Takođe je zamolio potpredsednika vlade Aleksandra Novaka da ga izvesti kakva je situacija na glavnim tržištima.

S tim u vezi, Novak je izjavio da situacija na globalnom tržištu gasa ostaje napeta zbog visokih cena.

„Sada se u Evropi cene u proseku kreću oko 1.000 – 1.100 dolara, a u azijsko-pacifičkom regionu oko 1.200 dolara za hiljadu kubnih metara gasa“, rekao je Novak tokom sastanka sa šefom ruske države.

Vicepremijer je dodao da su cene gasa od početka ove godine porasle za oko 3,5 puta.

„U isto vreme primećujemo prilično veliki rast cena ostalih energenata. Konkretno, cene uglja porasle su tri do četiri puta u odnosu na prošlu godinu – do 160-200 dolara po toni u zavisnosti od marki. Cene električne energije su porasle pet do šest puta“, objasnio je potpredsednik vlade.

Rusija očekuje 2021. godine značajno povećanje potražnje za gasom u zemljama azijsko-pacifičkog regiona, a posebno u Kini – za 17 odsto, u Južnoj Koreji – za 18 odsto, ocenio je Novak, dodajući da se predviđa da će u azijsko-pacifičkim zemljama generalno potražnja za gasom porasti za sedam do osam odsto.

Cene gasa u Evropi naglo su skočile poslednjih meseci. Od početka avgusta do kraja septembra cena se više nego udvostručila, a 6. oktobra dostigla je istorijski maksimum od 1.937 dolara za hiljadu kubnih metara, nakon čega je na tržištu započeo pad, ali cene i dalje premašuju granicu od hiljadu dolara.

Stručnjaci povećanje cene gasa pripisuju niskom nivou popunjenosti skladišta gasa, ograničenoj ponudi glavnih dobavljača i velikoj potražnji prirodnog tečnog gasa u Aziji.

(Tanjug)

