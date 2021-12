Putin očekuje rast BDP-a od 4,5 posto ove za ovu godinu

MOSKVA – Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da je u periodu januar-oktobar 2021.ruski bruto domaći proizvod (BDP) porastao za 4,6 posto i da se očekuje da će godišnja stopa rasta iznositi 4,5 procenata.

Putin je na godišnjoj konferenciji za novinare, koja je prenošena uživo, izneo niz podataka o stanju u privredi, prenosi Tas s.

Industrijska proizvodnja, prema njegovim rečima, beleži rast po stopi od 5,0 odsto, pri čemu je prerađivačka industrija porasla 5,2 procenta.

„Naša žetva žitarica je nešto niža nego prošle godine, zbog vremenskih prilika. Prošle godine je iznosila 133,5 miliona tona, a sada dostiže 123 miliona tona. Ali, i ovo je veoma dobar rezultat, koji će nam omogućiiti ne samo da obezbedimo sebe, već i da održimo naš vrlo značajan izvozni potencijal“, rekao je Putin.

Ulaganja u osnovna sredstva su, dodao je, na kraju novembru bila povećana za 7,6 posto. „Generalno očekuje se da će biti veća za 6,0 odsto u ovoj godini. Prošle godine su pala za 1,4 odsto“, naveo je ruski predsednik.

Putin je takođe rekao da se ruska ekonomija pokazala fleksibilnijom i spremnijom za pandemijske šokove od mnogih drugih zemalja.

Istakao je da su međunarodne devizne rezerve Rusije imale inkrementalni rast u 2021. godini, i da su porasle sa 595 milijardi dolara na sadašnjih 625,5 milijardi, dodajući da je rast zabeležio i suvereni Fond nacionalnog bogatstva na 185,2 milijarde dolara.

Ruski lider je naveo da je stopa nezaposlenosti u zemlji, koja je pre izbijanja korone iznosila 4,6-4,7 posto pala ispod nivoa pre pandemije i da iznosi 4,3 odsto, ali bi do kraja godine mogla da poraste na 4,4 procenta zbog teškoća sa kojima se suočava tržište rada.

Putin je pomenuo i da je stambena izgradnja u zemlji ove godine „dostigla rekordan nivo od 90 miliona kvadratnih metara prvi put u modernoj istoriji Rusije“.

Konstatovao je takođe da je ruski budžet socijalno orijentisan, iznoseći podatak da se se „oko 1,5-1,7 biliona rubalja (između 20,3 i 23 milijarde dolara) troši na zdravstvenu zaštitu.

Šef ruskle države je naveo da stručnjaci procenjuju realni rast prihoda građana u ovoj godini na 3,5 odsto u proseku.

Putin je pohvalio Ministarstvo finansija i centralnu banku Rusije, ocenjujući da je aktuelna politiku ruskih finansijskih vlasti kao „zlatni standard“ jer obim kreditiranja ne opada, uprkos povećanju reherentne kamate Banke Rusije.

„Povećanje kamata predstavlja pretnju da ograniči rast. Moramo da obezbedimo rast iznad globalnog nivoa od 3,0-4,0 posto u bliskoj budućnosti, čak od 4,4 do 4,5 odsto. To bi bilo lepo. Povećanje kamatnih stopa smanjuje tu mogućnost. Ali, mi to još ne beležimo, jer obim kreditiranja ne opada, pošto finansijski kapacitet bankarskog sistema raste“, rekao je on, dodajući da su ruske finansijske vlasti za sada pronašle „zlatni standard“.

Prema njegovim rečima, bez povećanja ključne kamatne stope ruske centralne banke, situacija Rusiji bi mogla da bude slična „kao u Turskoj“.

„Znam da realni sektor nije zadovoljan zbog povećanja stope, ali bez toga bismo mogli da budemo u situaciju sličnoj onoj u Turskoj“, rekao je Putin i zaključio da bi to bio „ozbiljan problem“.

(Tanjug)

