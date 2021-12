Računovođe imaju još 12 meseci da usklade poslovanje

BEOGRAD – Ministarstvo finansija pozvalo je danas sva pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga u Srbiji, a još nisu ispunili zakonsku obavezu i uskladili poslovanje sa Zakonom o računovodstvu, da blagovremeno podnesu zahtev za dobijanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga i upišu se u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

„Podsećamo da su pravna lica, odnosno preduzetnici koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, dužni da usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o računovodstvu, najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 1. januara 2023. godine“, saopštilo je Ministarstvo finansija.

To znači, navodi se, da pomenuta pravna lica i preduzetnici do tada moraju imati izdatu dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga od strane Komore ovlašćenih revizora i biti upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga koji vodi Agencija za privredne registre (APR).

Prema aktuelnim podacima iz APR-a, na dan 15. decembar 2021. godine, dakle nešto više od 12 meseci pre isteka pomenutog roka, ukupno su 543 pravna lica i preduzetnika upisana u Registar, čime su uskladili svoje poslovanje sa ovim zakonom.

Međutim, postoji značajno veći broj pravnih lica i preduzetnika koji još uvek nisu podneli zahtev za dobijanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga kod Komore, i samim tim nisu upisani u pomenuti Registar, te ih Ministarstvo finansija ponovo poziva da to učine.

Dodatno ukazujemo da vođenje poslovnih knjiga i sastavl?anje finansijskih izveštaja pravno lice, odnosno preduzetnik, može poveriti ugovorom u skladu sa zakonom, isključivo pravnom licu ili preduzetniku koji je upisan u Registar.

Za nepostupanje u skladu sa navedenim odredbama Zakona o računovodstvu, ovim zakonom su propisane novčane kazne i to: 1.) od 100.000 do 3.000.000 dinara privredni prestup za pravno lice, 2.) od 20.000 do 150.000 dinara privredni prestup za odgovorno lice u pravnom licu i 3.) od 100.000 do 500.000 dinara prekršaj za preduzetnika.

„Podsećamo i da je saglasno Pravilniku o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja, koji je donet na osnovu Zakona, propisano da se počev od 1. januara 2023. godine finansijski izveštaj neće smatrati potpunim ako je sastavljen od strane pravnog lica, odnosno preduzetnika koje nije upisano u Registar u slučaju kada je vođenje poslovnih knjiga povereno. U tom slučaju APR će bez odlaganja takav izveštaj javno objaviti kao nepotpun“, saopštilo je Ministarstvo finansija.

(Tanjug)

