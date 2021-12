Racunovođe: Neophodno nam je jos obuka za primenu e faktura

BEOGRAD, 2. decembra ( Tanjug) – Računovođama i ostalim učesnicima u primeni e faktura neophodno je još obuka i odgovora vezanih na pitanja o praktičnoj primeni ove novine, rečeno je na današnjem Okruglom stolu „Pripreme za primene eFakture“ koji su organizovali Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Srbije.

Pozdravljena je jučerašnja vest da se primena zakona kada je reč o javnom sektoru pomera za 1. maj, a čuo se i predlog da bi rok za preuzimanje e fakture trebalo produžiti.

Pomoćnica ministra finansija Sonja Talijan je objasnila da je uvođenje e fakturisanja deo strukturnih reformi koje će značajno uticati na poslovni ambijent u Srbiji.

„Imamo sajt posvećen e fakturama, gde su i najave za obuke i sva prateća dokumentacija“, rekla je ona i dodala da su već održane dve obuke za računovođe od po 80 učesnika, posebne obuke za privatni sektor a posebne za javni, kao i dve obuke samo za IT sektor.

Najavila je da će novih obuka biti već u decembru i da one nisu samo on lajn, već da neki ucecsnici budu i fizički prisutni.

Pozvala je firme da se prijave za edukaciju i ukazala da na sajtu posvećenom e fakturama postoji i forum na kome zainteresovani mogu da pišu i prijave se.

Prema njenim rečima, na sajtu se nalaze i uputstva kako pristupiti sistemu e faktura gde su opisani svi neophodni koraci.

Talijan je najavila da se radi i na reformi izgleda PDV prijave i priloga i da je za očekivati automatizaciju PDV prijave, u meri u kojoj je to moguće.

Predstavnica Udruženja račuvodstvenih komora Srbije Snežana Mitrović je istakla da računovođe jesu za modernizaciju, ali da ako ne budu dobro obučeni za primenu e faktura, mogu da naprave prekršaje za koje su propisane velike novčane kazne.

Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije je navela da novine uvek nose izazove i da izazivaju izvesnu dozu otpora, pa je tako i sa e fakturama ali da privredi treba pomoći i dati joj vremena da se više bavi poslom a manje administracijom.

U tome bi im ovoga puta, nagalasila je ona, pomogle ozbiljne edukacije na kojima bi bile rešene nedoumice poslodavaca.

„Dobro je što postoje razni odgovori i uputstva na internetu ali živa reč je nezamenljiva i nama su potrebni razgovori sa ljudima koji znaju ovu problematiku i koji mogu da nam odgovore na konkretna pitanja“, rekla je ona.

Navela je da su među pitanjima koja traže odgovore i ona kako se koristi sistem, ko može da bude informacioni posrednik i slično.

Prema njenim rečima, uvođenjem e faktura se firmama posao ipak komplikuje a pre svega onim malim, kojima bi zapravo trebalo najviše izaći u susret u smislu obuka.

Višnja Crnogarac iz kompanije Koming je navela da se novim zakonom zapravo redefiniše pojam e fakture i da to nisu one iste e fakture koje je privatni sektor i do sada na neki način koristio.

„Suština je da se sada faktura mora sačiniti na osnovu usvojenih standarda, a kada se formira, faktura se ne šalje mejlom već mora da se koristi određena državna platforma za elektronsko fakturisanje“ istakla je ona i dodala da platforma nije komplikovana za primenu.

Kada je reč o čuvanju faktura navela je da je država centralni informacioni posrednik i kod nje će se obavezno čuvati sve fakture koje generiše i prima javni sektor.

„Za privatni sektor je ostavljena opcija da fakture čuva kod centralnog informacionog posrednika, dakle države ili u sistemu informacionih posrednika čija primena ne samo za čuvanje nego i za prijem i za slanje nije obavezna i za koje ćemo tek videti kako će funkcionisati“, istakla je Višnja Crnogorac.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.