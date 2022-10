Rade Basta: Privreda je ključna u sadašnjim teškim vremenima

Rade Basta, koji je predložen za ministra privrede u budućoj Vladi Srbije, izjavio je za Tanjug da je za njega to velika čast, a istovremeno i velika odgovornost, te da će časno i posvećeno obavljati dužnost koja mu je poverena.

„Boriću se za Srbiju, kao što sam to činio i do sada i trudiću se da opravdam poverenje svoje stranke, premijerke Brnabia i predsednika Vučića“, istakao je on.

(Tanjug)

