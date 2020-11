Radnici FCA u Kragujevcu na plaćenom odsustvu do 30. novembra

Proizvodnja fijata „500L“ u kompaniji FCA u Kragujevcu prekinuta je drugi put u novembru zbog odlaska radnika na plaćeno odsustvo i biće nastavljena 30. novembra, rečeno je danas agenciji Beta u Samostalnom sindikatu fabrike.

Radnici FCA su novembar počeli sa tri radna dana, zatim ih je kompanija poslala na plaćeno odsustvo do 17. novembra.

Proizvodnja je nastavljena još tri dana, a radnici su na novi odmor otišli 20. novembra.

Oni su i veći deo oktobra proveli na plaćenom odsustvu.

Posle samo tri radna dana u tom mesecu na novu pauzu su otišli od 9. do 20. oktobra, zatim radili do 22, pa sutradan opet upućeni na plaćeno odsustvo koje je trajalo do 3. novembra.

Razlog za odlazak na plaćeno je, kako su i ranije navodili u sindikatu, uskladjivanje proizvodnje sa potrebama tržišta, jer FCA ne radi vozila za zalihe.

Predsednik nereprezentativnog sindikata „Nezavisnost“ u FCA, Zoran Stanić je rekao Beti da će se verovatno raditi još samo tri-četiri radna dana naredne sedmice, posle čega bi trebalo da radnici idu na kolektivni zimski godišnji odmor.

Predsednik Samostalnog sindikata FCA Saša Djordjević rekao je agencij Beta da su počeli pregovori sa poslodavcem u vezi sa novim kolektivnim ugovorom, budući da važeći ističe 11. decembra.

„Do tog datuma će pregovori biti završeni, odnosno očekujemo zaključenje novog kolektivnog ugovora sa važenjem u naredne tri godine“, rekao je Djordjević.

On nije želeo da iznosi detalje, jer je to, kazao je, dogovor učesnika pregovora, dok se ne dodje do konkretnih rešenja.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.