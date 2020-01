Radnici mostarskog Aluminija odrađuju otkazni rok

MOSTAR – Preostali radnici mostarskog Aluminija koji odrađuju otkazni rok do kraja meseca izgubili su i zadnju nadu da će se spasti nekadašnji hercegovački gigant, a svaki sat za njih je kako kažu godina, jer otkazni rok raditi bez ikakve nade u budućnost najveća je moguća kazna.

Kako su već svi dobili otkaze nije im dozvoljeno da u vreme otkaznog roka daju ikakve izjave, ali neki od njih nisu mogli da se ne požale i podele svoje strahove za buducnost, preneo je portal Klix.ba.

„Život osuđenika na smrt s tačnim datumom pogubljenja, to je život nas koji smo ostali u Aluminiju do zaključavanja kapije. Odradujemo otkazni rok i čekamo kraj“, kazao je jedan od zaposlenika za Klix.ba koji odrađuje otkazni rok do kraja januara.

Među radnicima vlada tuga, jer kako kažu njihovi dani i sudbina su zapečaćeni.

„Niko nam ništa ne govori, vecina nas nema nikakve nade u budućnost, jer posla nema ni za mlade ljude a kamoli za nas koji smo pred penzijom ili s određenim invaliditetom. Ništa nam se ne nudi i nemamo nikakve mogućnosti“, kaže jedan od radnika.

Iako je bilo najavljeno da će radnici na otkaznom roku raditi do 15. januara, ugovorom su obavezani do 31. januara do kada bi trebali završiti inventuru i popisati svu imovinu.

Aluminij je zapošljavao oko 900 radnika, a kompanija je imala godišnji promet od 320 miliona maraka. Prestao je s radom 10. jula 2019. zbog visokih dugovanja, uglavnom za električnu energiju. Uz Vladu Federacije BiH, mali deoničari, radnici imaju udeo od 44 posto, dok je Vlada Hrvatske suvlasnik 12 posto deonica Aluminija.

(Tanjug)