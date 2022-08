Radnici zauzeli niksicku zeljezaru Tosčelik, poceli strajk

PODGORICA – Radnici nikšićke Željezare Tosčelik zauzeli su fabriku i počeli štrajk glađu, pošto su pregovori o preuzimanju željezare između biznismena Miodraga Davidovića i predstavnika turskog Tosčelika zapali u ćorsokak, i trebalo bi da se nastave tek 22. avgusta.

Predstavnik radnika Ivan Vujović izjavio je da ako Davidović ne može da preuzme fabriku, neka to uradi država, ali da se jasno o tome odredi.

“Doneli smo odluku da počnemo štrajk glađu u krugu fabrike, mi smo zauzeli fabriku i od danas smo mi njeni vlasnici. To znači da turski Tosčelik ne može više da uđe u fabriku, a oni koji budu želeli da pregovaraju o preuzimanju, to ćhe moći da rade samo sa radnicima”, kazao je Vujović, prenosi dnevni list Dan.

Vujović je naveo da su radnici deset godina ćutali, trpeli i prolazili agoniju i da je sada Tosčelik odlučio da radnike pošalje kući od 1. septembra.

“Davidović i država nisu bili u stanju da se dogovore šta i kako. Mislim da među radnike treba da dođe Abazović, jer radnici traže da država preuzme upravljanje željezarom. Ako Davidović nije sposoban za to, nek to uradi država”, rekao je on.

Radnici su juče do 18 časova čekali odgovor Davidovića ili premijera Abazovića šta će se desiti sa kompanijom, ali odgovora nije bilo.

Prema rečima Vujovića, radnici više nikom ne veruju i znaju kako će dalje.

Davidović je juče izjavio da od nadležnih ministarstava nije dobio odgovore o njegovom zahtevu da mu se omogući izgradnja solarnih i vetroelektrana za budući rad željezare, kao ni u vezi s pitanjem vode i korišćenja kamenoloma.

On je rekao Vijestima da su ga predstavnici Tosčelik grupe obavestili da pregovore o prodaji željezare mogu nastaviti 22. avgusta, i da je nastavak pregovora nemoguć bez odgovora države na navedena pitanja.

Suprotno od toga, premijer Abazović je istakao da je država uradila ono što je do nje, te da će, ako bude potrebe, nastaviti s ulogom medijatora u pregovorima.

(Tanjug)

