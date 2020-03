Radonjić: Treba videti da li je SRB spremna za depozit sistem

KOPAONIK – Predsednica Odbora za zaštitu životne sredine Američke privredne komore Andrea Radonjić izjavila je danasda treba sagledati celu ekonomsku situaciju Srbije i videti da li je spremna za depozit sistem koji postoji u drugim zemljama.

Ona je to izjavila za Tanjug komentarišući Nacrt izmena i dopuna zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu koji je danas ušao u proceduru javne rasprave i koji predviđa uvođenje depozit sistema kojim se količina sakupljenog ambalažnog otpada može povećati i do 90 odsto.

“Depozit kao takav je najskuplji i on donosi dobre rezultate, ali ako pogledamo situaciju u Srbiji imamo 70 odsto male trgovine, a samo 30 odsto moderne trgovine. Postavlja se pitanje kako će se stvarno sakupljati taj otpad, koje su to vrste materijala, koji su sakupljacki centri koliko će to koštati”, rekla je Radonjić.

Prema njenim rečima, industrija smatra da treba uraditi ozbiljnu ekonomsku analizu I sagledati celo stanje Srbije kakva jeste i videti šta je zaista najbolje rešenje za Srbiju u vezi sakupljanja otpada.

„Tražimo da ostavimo dovoljno vremena da ovo rešenje napravimo na dobar i pravilan način, da ne žurimo sa nekim rešenjem. Treba uraditi adekvatnu ekonomsku analizu koja će nam pokazati kakav je to zaista modalitet i šta je pravo rešenje za Srbiju”, rekla je Radonjić.

Kako je navela treba raditi i na podizanju svesti građana ali je dodala i da je to rad ne samo svih ministarstava, već i operatera.

(Tanjug)