Radosavljević: Srbija nastavlja da se zadužuje sve skupljim kreditima, to nije uspeh

Profesor na fakultetu Fefa u Beogradu Goran Radosavljević rekao je danas da je Srbija, prodajom obveznica u vrednosti 1,75 milijardi dolara na medjunarodnom tržištu kapitala, nastavila da se zadužuje i finansira visoke deficite još skupljim kreditima, što se ne može nazvati uspehom.

„Novo zaduživanje će uticati i na visinu deficita, a gradjani će morati da još više izdvajaju za troškove kamata. Ovo nije nikakav uspeh, već nastavak politike koja je loša, država troši više nego što bi trebalo i troši na stvari na koje ne bi trebalo“, rekao je Radosavljević za Betu.

Dodao je da se država hvali što baca pare iz „helikoptera“, a onda za te pare zadužuje gradjane, kojima je dala taj novac.

Srbija je juče prodala obveznice sa rokom dospeća od pet i deset godina, u vrednosti 1,75 milijardi dolara, a ministar finansija Siniša Mali rekao je da je interesovanje investitora bilo šest puta veće, „što je veliki uspeh za zemlju i gradjane i potvrda ostvarenih ekonomskih rezultata“.

Nove obveznice sa rokom od pet godina emitovane su u iznosu od 750 miliona dolara, po kuponskoj stopi od 6,25 odsto i finalnoj kamatnoj stopi u evrima koja, nakon realizacije hedžing transakcije, iznosi šestomesečni euribor, uvećan za 2,9 odsto.

Obveznice sa rokom od deset godina, emitovane su za milijardu dolara, po stopi od 6,5 odsto i finalnoj kamatnoj stopi u evrima koja iznosi šestomesečni euribor, uvećan za 3,1 odsto.

Radosavljević je rekao da zaduživanje zemlje ne bi nazvao uspehom, pogotovo ne u situaciji kada rastu kamatne stope i kada se zemlja zadužuje sve skuplje i skuplje.

„Jedini uspeh, uslovno rečeno bio bi da je Srbija uspela da emituje obveznice kako bi refinansirala javni dug, odnosno pokrila deficit budžeta i plaćala obaveze, sve ostalo je onakvo kako je stanje na tržištu“, rekao je Radosavljević.

Dodao je da je ministarstvo finansija prodalo obveznice po stopama koje su relativno visoke, preko šest odsto u odnosu na stope onih obveznica koje su emitovane pre nekoliko godina i koje su se kretale u rasponu od jedan do tri odsto.

Jučerašnja prodaja obveznica je, prema njegovim rečima „izuzetno veliki neuspeh“, ali je to i rezultat okolnosti na tržištu.

„Da podsetim država se, kada su te stope padale, hvalila tako kao da je to njen uspeh, pa bi sada ovo trebalo prikazati kao neuspeh, ako se ide istom logikom“, rekao je Radosavljević.

Istakao je da je dobro što se država zadužila na dolarskom tržištu, pa to svopovala (zamenila valute) na evro tržištu s obzirom na to da je više vezana za evropsko tržište i lakše može to da finansira, ali je stopa hedžinga varijabilna i sadrži fiksnu maržu, plus euribor.

„Imajući u vidu da će euribor narednih meseci rasti može se desiti da stopa na obveznice bude i preko šest odsto, sada je ta varijabilna stopa malo ispod šest odsto“, rekao je Radosavljević.

(Beta)

