Radovi na čišćenju jezera Bubanj za šest do osam meseci

KRAGUJEVAC – Ministar građevinarstva Tomislav Momirović prisustvovao je danas u Kragujevcu prezentaciji projekta čišćenja jezera Bubanj i najavio da će radovi početi za šest do osam meseci.

„Jezero Bubanj je fenomenalno, na ulazu u Kragujevac i treba da se očisti. Otkada je napravljeno 50-60-tih godina prošlog veka nijednom nije očišćeno. Tamo se nataložilo minerala, što je ugrozilo biodiverzitet jezera. Uz podršku mađarske vlade mi ćemo ovo jezero očistiti. Očekujem da građevinski radovi krenu u narednih šest do osam meseci“, rekao je on.

Dodao je da i do tada ima puno posla na analizi vode, te izradi studije opravdanosti za ovaj veliki ekološki projekat.

On je zahvalio Vladi Mađarske na podršci, koja je za izradu više projekata donirala 4,3 miliona evra i istakao da je sporazum o ekonomsko – tehničkoj saradnji dokaz dobrih i čvrstih odnosa.

„I onda će doći investicije od 80 miliona evra. To je rezultat kredita mađarske države Republici Srbiji. Mislim da je to odlična stvar, jer je reč o prvoklasnim ekološkim projektima“, rekao je on.

Zahvalio je na saradnji gradonačelniku Nikoli Dašiću i podsetio je da se u Kragujevcu trenutno gradi 46 kilometara kanalizacione infrastrukture, te da je plan da se narednih godina izgradi ukupno 360 km.

„Kada završimo sve ove projekte očekujemo da će Kragujevac imati savremenu ekološku infrastrukturu kao savremeni gradovi u Zapadnoj Evropi“, poručio je Momirović.

(Tanjug)

