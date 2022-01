Radovi na deonici NBG-autoput Miloš Veliki i na -10stepeni

BEOGRAD – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukrure Tomislav Momirović obišao je danas radove na izgradnji gradske saobraćajnice od Novog Beograda do autoputa „Miloš Veliki“ kod petlje Surčin, na delu gde se podiže most preko glavnog kanala melioracionog sistema Galovica i istakao da radovi nisu stali uprkos niskim temperaturama.

„Danas je minus 10, ali se trudimo da održimo dinamiku radova na svim gradilištima, pa i na ovom najmanjoj brzoj saobraćajnici dužine nepunih osam kilometara, ali izuzetno važnom tranzitnom pravcu za Beograd i Surčin“, rekao je Momirović.

On je napomenuo da ekproprijacija zemljišta nije još završena i izrazio uverenje da će to ubrzo biti okončano.

Ministar Momirović je najavio da će sutra pred Republičkom revizionom komisijom biti dokumentacija za petlju Jakovo, koja je deo ovog putnog pravca.

Dodao je da se nada da će narednih meseci početi radovi i na tom projektu kako bi do kraja godine saobraćajnica bila puštena u saobraćaj.

Glavni inženjer na gradilištu Nemanja Mutić rekao je da se na deonici radi na betoniranju obalskog stuba mosta preko kanala i iskopi za kišnu kanalizaciju, što je moguće po ovako niskim temperaturama.

Dodao je da je završeno više od 70 odsto zemljanih nasipa na trasi puta, što će izvođačima radova omogućiti da sa prvim toplijim danima brzo počnu izradu kolovoza.

Deonica puta od Novog Beograda do autoputa Miloš Veliki će imati četiri mosta preko melioracionih kanala i dva nadvožnjaka preko lokalnih puteva.

Projektovana je za brzinu do 80 kilometara na čas i imaće dve kolovozne trake sa po tri saobraćajne trake i zelenim pojasom između.

Uz saobraćajnicu se grade dve pešačke i jedna biciklistička staza.

Kada bude završena, biće to najkraća veza Beograda sa autoputom „Miloš Veliki“.

Radove izvodi Čajna konstrakšn komjunikejšn kompani (C C C C). Vrednost investicije je 58,08 miliona evra, a finansira se iz budžeta Srbije.

(Tanjug)

