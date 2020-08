Radovi vredni tri mlrd.evra,projektujemo 800km brzih puteva

BEOGRAD – Aktuelni radovi na izgardnji novih deonica autoputa i brzih saobraćajnica u Srbiji vredni su oko tri milijarde evra, od čega su već u toku radovi od 1,8 milijardi, izjavio je danas v.d. direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak i dodao da se, pored toga, projektuju i brze saobaćajnice u dužini od 800 kilometara.

„Sada projektujemo i brze saobraćajnice u ukupnoj dužini od 800 kilometara, čija će izgradnja koštati između četiri i 4,5 milijardi evra“, istakao je Drobnjak gostujući na Pinku.

Dodaje da su tako planirani radovi vredni ukupno više od sedam milijardi evra.

Podsetio je da se gradi autoput od Preljine do Požege, zatim Moravski koridor od Preljine do Pojata, autoput od Kuzmina do Sremske Rače, obilaznica oko Beograda, da se gradi novi mostu preko Save kod Šapca, da će biti napravljena brza saobraćajnica od Novog Sada do Rume, zatim autoput Ruma – Šabac i brza saobraćajnica Šabac – Loznica…

„Mi radimo sada i rehabilitaciju autoputeva i magistralnih pravaca“, naveo je Drobnjak.

Istakao je da će puno značiti završetak beogradske obilaznice, što će biti do kraja 2022. godine, jer će dosta rasteretiti saobraćaj na mostu Gazela na autoput kroz Beograd, gde se naročito stvaraju gužve u popodnevnim časovima.

(Tanjug)

