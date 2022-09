Rafinerija Švehat ponovo operativna u oktobru

BEČ – Rafinerija Švehat, koja, posle incidenta početkom juna, radi samo sa petinom svojih kapaciteta, biće ponovo potpuno operativna od druge polovine oktobra, najavio je direktor OMV Alfred Štern.

U incidentu početkom juna oštećeno je glavno postrojenje za destilaciju.

Zbog kvara u rafineriji Austrija je bila prinuđena, kako bi održala snabdevanje, da iz strateških rezervi pusti u prodaju benzin i dizel, kao i kupuje gorivo u inostranstvu.

Štern je objasnio da će teški radovi na pogonu biti završeni u oktobru, i da u drugoj polovini tog meseca proizvodnja može biti vraćena na stari nivo.

On je najavio da će OMV paralelno sa popravkom nastaviti da koristi alternativni sistem snabdevanja, koji je izgrađen proteklih meseci, kako bi se osiguralo snabdevanje gorivom, jer je potrebno ponovno punjenje skladišta.

Od kvara u rafineriji susedna Mađarska je Austriji prosledila 18 miliona litara benzina i 29 miliona litara dizela.

Zvanična Budimpešta je ovih dana signalizirala spremnost da produži rokove za vraćanje tih količina goriva.

Prvobitno je bilo planirano da 40 odsto količina bude vraćano do 31.avgusta, a ostalih 60 odsto do 31.oktobra, a sada je taj rok pomeren do kraja godine.

Inače u Austriji proteklih dana sve je više benzinskih pumpi širom zemlje, a tako i u Beču, na kojima nestaje tokom dana dizel.

Nestašica se dovodi upravo u vezi sa kvarom u rafineriji, pa se vlasti nadaju da će, posle popravke, stanje na tržištu biti normalizovano.

(Tanjug)

