RAS: Za saradnju i podizanje kapaciteta na lokalnom nivou 10 miliona dinara

BEOGRAD – Razvojna agencija Srbije (RAS) raspisala je javni poziv za učešće u programu za unapređenje saradnje i podizanje kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou, čiji budžet iznosi 10 miliona dinara.

Iz RAS navode da je cilj konkursa unapređenje ekonomskog i regionalnog razvoja, kroz jačanje međuinstitucionalne saradnje i kapaciteta akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i jedinica lokalne samouprave.

Program je otvoren do utroška sredstava, bespovratna sredstva mogu koristiti akreditovane regionalne razvojne agencije, jedinice lokalnih samouprava a RAS će sufinansirati projekte do 50 odsto opravdanosti projektnih troškova, odnosno maksimalno do dva miliona dinara po projektu.

Ovim programom sufinansiraju se projekti usmereni na promociju značaja regionalnog razvoja i subjekata regionalnog razvoja, kao i važnosti pridruživanja Evropskoj uniji, umrežavanje partnera kroz unapređivanje i jačanje međuinstitucionalne saradnje, unapređenje kapaciteta subjekata regionalnog razvoja u upravljanju razvojnim projektima, privlačenju direktnih investicija i promociji izvoza, podsticanju ravnomernijeg regionalnog razvoja.

Zainteresovani za korišćenje ovih sredstava više informacija mogu naći na sajtu Razvojne agencije Srbije.

(Tanjug)

