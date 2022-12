Raspisan javni poziv za prodaju potrazivanja sedam banaka u stečaju

BEOGRAD – Agencija za osiguranje depozita raspisala je javni poziv za prodaju preostalog dela portfelja potraživanja koje ona potražuje u ime i za račun države u sedam srpskih banaka u stečaju, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Ministarstvo je navelo da je reč o bankama, Nova Agrobanka, Univerzal banka, Jugobanka, Beogradska banka, Beobanka, Privredna banka Beograd i stečajnoj masi Invest banke.

Radi se o potraživanjima banaka čiji je agencija stečajni upravnik, ukupne vrednosti 317,8 miliona evra od čega je 279,1 milion evra potraživanja banaka u stečaju, dok 38,1 milion evra Agencija potražuje u ime i za račun države.

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali rekao je da je ovo poslednji deo portfolija banaka u stečaju ove vrste koji država planira da proda.

„ Prodaja preostalog portfolija deo je šire strategije za rešavanje ovog višedecenijskog problema čiji su pozitivni efekti višestruki. Na ovaj način omogućavamo efikasno i transparentno namirenje poverilaca i budžeta, vraćamo decenijama zarobljenu imovinu u regularne privredne tokove i otvaramo vrata za nove investicije“, rekao je on.

Naglasio je da je rezultat predmetne strategije to što je učešće problematičnih kredita na najnižem nivou od kada se ovaj pokazatelj prati i da je on u oktobru iznosio 3,16 odsto što je znatno ispod pretkriznog nivoa.

Mali je istakao da se potraživanja prodaju metodom javnog prikupljanja ponuda, te da zainteresovani kupci imaju rok do 9. januara da Agenciji za osiguranje depozita podnesu izjavu o zainteresovanosti.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.