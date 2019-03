Raspisan konkurs za drugu generaciju digitalnih konsultanata

BEOGRAD – Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije (PKS) raspisao je danas Javni poziv za obuku i sertifikaciju stručnjaka u oblasti digitalne transformacije kompanija.

Konkurs je otvoren do 20. marta, a selekcija kandidata biće obavljena do 29. marta, saopšteno je iz PKS.

Obuka druge generacije konsultanata odvijaće se prema programu Centra, pripremljenom u saradnji sa PKS i Privrednom komorom Austrije, a svi kandidati prolaze obuku za opšti modul – ekspertska analiza – nakon čega se opredeljuju za jedan od tri specifična – digitalna transformacija (modeli i procesi poslovanja), E-trgovina/E-marketing i društvene mreže, IT sigurnost i zaštita podataka.

Treninzi za opšti modul biće održani 13. i 14. aprila, za specifične 11. i 12. maja dok će sertifikacija biti organizovana 27. i 28 maja. Obuke i sertifikacija biće organizovani u PKS.

Sertifikacija je razvijena u skladu sa ISO 17024 standardom, usklađena je i priznata na međunarodnom nivou, a svi konsultanti dobijaće naknadu za svoj angažman.

Kandidati koji sa uspehom prođu proces sertifikacije imaće mogućnost da, kao deo tima konsultanata, učestvuju u Programu podrške digitalnoj transformaciji mikro, malih i srednjih preduzeća, koji je deo zajedničkih aktivnosti PKS, GIZ-A i Razvojne agencije Srbije, i koji se odvija u koordinaciji sa Centrom za digitalnu transformaciju.

Program predviđa nekoliko faza rada sa privrednim društvima – onlajn samoprocenu, ekspertsku analizu, strategiju digitalne transformacije po jednom od tri modula, kao i fazu implementacije izabranog rešenja.

PKS subvencioniše 60 odsto troškova edukacije, a uputstvo, svi materijali i druge važne informacije u vezi obuke, dostupni su na www.cdt.org.rs.

Centar za digitalnu transformaciju je prošle godine prvi put organizovao obuku za digitalne konsultante, a program su uspešno prošla 22 kandidata, koji su sertifikovani od strane WIFI (ačredited certification body of the WKO), ovlašćenog da izdaje sertifikate pružaocima IT usluga i poslovnim konsultantima sa relevantnim iskustvom, znanjem i veštinama u oblasti digitalizacije.

Proces digitalizacije prepoznat je kao ključni globalni trend u svetskoj ekonomiji, jer digitalizacija nije samo proces transformacije društva i privrede u celini, već i uslov opstanka kompanija na domaćem i globalnom tržištu, navodi se u saopštenju PKS.

Istraživanja pokazuju da oko 60 procenata MMSP u Srbiji nema digitalnu strategiju, dok većina pod strategijom smatra nabavku najosnovnije IT opreme što je samo jedan segment digitalne transformacije.

Globalna iskustva ukazuju da je jedan od preduslova uspešne digitalne transformacije, upravo strateški pristup, kao i posvećenost top menadžmenta ovom procesu.

